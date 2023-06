Huracán visita a Guaraní con la obligación de ganar para seguir en la Copa Sudamericana

Foto: Víctor Carreira (archivo).

Posibles formaciones

, que todavía no ganó concomo entrenador, visitará este miércoles a Guaraní, de Paraguay, con la obligación de conseguir el triunfo para seguir en la Copa Sudamericana.El partido correspondiente a la sexta y última fecha del grupo B se disputará desde las 21 en el estadio Manuel Ferreira, de Asunción, será arbitrado por el brasileño Bruno Arleu y televisado por ESPN, Star+ y Directv Sports.Pese a la crisis futbolística que atraviesa -está último en su zona con 5 puntos-El equipo dirigido por Sebastián Battaglia, quien no pudo ganar en los ocho encuentros que lleva en el cargo, está obligado a derrotar en Asunción al líder Guaraní, que tiene 8 puntos, y esperar un empate entre Emelec (6) y Danubio (7) en Ecuador para terminar primero.Si hay un ganador en el otro partido, Huracán avanzaría en el segundo lugar y enfrentaría en 16avos. a uno de los terceros de la Copa Libertadores en un cruce que se sorteará el próximo 5 de julio a las 13 en la sede de la Conmebol.Con respecto al empate 1-1 del viernes ante Newell's por la Liga Profesional, Huracán no contará por suspensión (tres amarillas) con el mediocampista Santiago Hezze, quien sobre el final falló el penal que pudo haber sido el primer triunfo de Battaglia.El exDT de Boca Juniors también se jugará nuevamente su continuidad ya que, además de la floja campaña, en el último partido insultó a un plateísta en un gesto que fue repudiado por los hinchas y por el que se disculpó en la conferencia de prensa posterior.Guaraní se jugará la clasificación en el debut del argentino Juan Pablo Pumpido como entrenador y con el plantel en medio de la pretemporada.El hijo de Nery, el arquero campeón del Mundo en México 1986, asumió el pasado 15 de junio en reemplazo del uruguayo Hernán Rodrigo López, quien dejó el cargo luego de terminar cuarto en el torneo Apertura que finalizó hace dos semanas.En el encuentro jugado a principios de abril en Buenos Aires, Huracán goleó a Guaraní por 4-1, todavía con Diego Dabove como DT, y fue uno de los únicos dos triunfos que consiguió de los últimos 23 partidos.: Rodrigo Muñoz; Raúl Cáceres, Marcos Cáceres, José Moya y Alexis Cantero; Gastón Gil Romero y Darío Ríos; Hugo Dorrego, Néstor Camacho, Luis Fariña o Bernardo Romeo Benítez; y Federico Santander. DT: Juan Pablo Pumpido.: Lucas Chaves; Fernando Torrent, Gastón Sauro o Fernando Tobio, Lucas Carrizo y Guillermo Benítez; Juan Gauto, Santiago Luján o Fernando Godoy, Federico Fattori y Valetín Sánchez; Walter Mazzantti y Juan Manuel García. DT: Sebastián Battaglia.: 21.00: Manuel Ferreira (Asunción, Paraguay): Bruno Arleu (Brasil): Wagner Reway (Brasil): ESPN, Star+ y Directv Sports.