Chubut: el trabajo conjunto público-privado como eje del crecimiento turístico nacional

Elt, destacó la “importancia” del trabajo conjunto público privado y la decisión común de las autoridades turísticas del país de que “lo político no genere fronteras”, al ponderar el escenario del sector en la Argentina.También, Gaffet valoró el trabajo regional que realiza el Ente que nuclea a las provincias patagónicas y se detuvo especialmente en “las lecciones que dejó la pandemia” para el turismo nacional, en el marco de una entrevista con Télam Radio.“Nosotros como Patagonia, como Ente, venimos trabajando hace muchos años y creo que somos el primer Ente regional de trabajo en conjunto en lo turístico, pero puntualmente este año hemos crecido mucho en eso.”, señaló.En el caso de Chubut, el ministro a partir de la interacción con la Cámara de Turismo provincial conformaron la Agencia Chubut Turismo y agregó que a partir de ahí empezaron a trabajar con las provincias vecinas en función de “corredores”.“Empezamos a trabajar con nuestros vecinos en los corredores, entendiendo que no hacerlo es una pérdida de tiempo, porque realmente los corredores lo definen los turistas. Es como que vos visitás Bariloche, Esquel y terminás recorriéndonos indefectiblemente un tramo de 300 kilómetros con tantas maravillas”, describió.Gaffet sostuvo que lay añadió que “ya no hay otra alternativa, entendiendo que hoy el turismo, también a partir de la pandemia, generó una conciencia dentro de la política de la importancia de la actividad como un fenómeno inclusive que te puede cambiar la raíz productiva de un lugar”.“En el caso de Chubut está claro. Para el gobernador de la provincia del Chubut generar la Ley fue prioridad y a partir de la Ley, aumentar realmente de manera rotunda lo que son los fondos previstos para para la actividad turística como presupuesto”, apuntó.Enfatizó que el turismo es “la gran alternativa de crecimiento para una provincia en donde hoy ocupamos un cuarto, tercer puesto y la estamos de peleando, pero vamos hacia más”.“Yo creo que hoy el turismo para todos se entiende como una de las actividades más importantes que genera no sólo la movilidad en cuanto a las economías regionales y demás, sino también una riqueza cultural, cosas que a veces no hablamos en turismo”, sostuvo.Respecto del rol de las, Gaffet dijo que es algo que hablan en las reuniones del Consejo Federal de Turismo “ y añadió que “es algo que marca también mucho Matías (Lammens, ministro de Turismo de la Nación”).“Claramente todos cumplimos un rol político, pero acá no nos separa, no genera fronteras lo político, cuando hablamos de turismo somos todos un equipo. La pandemia transformó muchas cuestiones”, profundizó (Por Alejandro Delgado Morales).