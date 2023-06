Tolosa Paz: "Soy peronista, pragmática y me acomodo rápidamente a la síntesis que se parió"

Foto: Martin Levicoy

Tolos Paz: "Voy a defender la posición de Sergio y del Chivo"

La ministra de Desarrollo Social,, sostuvo este martes que como "peronista"como binomio presidencial de Unión por la Patria para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto y calificó el proceso de armado de las listas de la coalición oficialista como "un parto doloroso"., voy a trabajar con todos los compañeros en el marco de 'El Camino a la Victoria' que es nuestra agrupación, vamos a militar. Eso le va a dar volumen a la reelección de Axel (Kicillof) con Verónica (Magario) y de que el peronismo vuelva a ganar. Soy peronista, soy pragmática, me acomodo rápidamente a la síntesis que se parió.", señaló la funcionaria nacional.En diálogo con Radio 10, Tolosa Paz utilizó la metáfora de un "parto" que necesitó de "20 puntos de sutura" y que generó llegar "hasta las lágrimas"."Sonpara encarar un proceso que amplíe a Unión por la Patria. Estaba el dolor de quienes querían a Wado de Pedro y se veía el rostro de Wado ayer", comentó.Al ser consultada sobre los dichos de este lunes de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Tolosa Paz subrayó quey estimó que la exmandataria "tiene una visión equivocada del rol de la construcción de la unidad".Para Tolosa Paz,y dijo que, aunque Cristina Kirchner "tenga un encono personal con el presidente" Alberto Fernández, la lista tenía que "contener a todos los matices del Frente de Todos".En ese sentido, dijo que la "construcción" política realizada por ella y por Scioli se hizo "de abajo hacia arriba" con más "de 60 mil avales y las más de 120 listas" en la provincia de Buenos Aires.Para la funcionaria nacional, ese espacio "expresará un peronismo que hace tiempo que no se siente representado por La Cámpora, que nunca adhirió al Frente Renovador" y al que "había que darle cauce"."No es cierto que la posición de las PASO se decline por carguitos. No es cierto que haga política por algún carguito. Encabecé la lista hace dos años, estuve defendiendo a nuestro proyecto político. Cuando mi espacio político me necesitó, en apenas 6 meses de mandato, renuncié. Nunca especulé", dijo.Tolosa Paz señaló quey que hacia el mediodía, junto a Scioli, trabajaban para subsanar los "impedimentos", como que los gobernadores se vieran forzados a optar entre acompañar la boleta del embajador en Brasil o la del ministro del Interior.Finalmente, la titular de Desarrollo Social dijo que sigue poniendo las "manos en el fuego" por Cristina Kirchner a pesar del "destrato" que sintió y que está convencida de que el "10 de diciembre la banda presidencial Alberto se la va a dar a Sergio Massa".