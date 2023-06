"FreeKs", una propuesta a puro rock de Disney+

Guido Pennelli protagonista la historia de un músico que es apartado de su banda de rock. /Foto: prensa.

La historia

El elenco

“FreeKs”, serie de rock y misterio, estrena este miércoles como, con una historia que sigue a un músico que busca recuperar su lugar en la banda más famosa del momento tras ser acusado de un robo que no cometió.Con un elenco encabezado por Guido Pennelli, Julián Cerati, Alan Madanes, Pablo Turturiello y Gastón Vietto,entre las que se encuentra el primer single de la propuesta: “Torcer el rumbo”, ya disponible en plataformas.Pero la impronta sonora de la producción, de estilo rockero, sumará además covers de conocidos temas de rock nacional. Junto con el estreno de la serie, el miércoles saldrá a la luz también el álbum oficial con todos los tracks interpretados por su elenco.Del sello Disney+ Original Productions, basada en una idea original de Mario Schajris y dirigida por Martín Deus y Maximiliano Gutiérrez con realización de Pampa Films y Gloriamundi, “FreeKs” se centra en Gaspar (Pennelli) el líder de una banda de rock que es acusado por sus amigos de un robo del que no fue responsable.Expulsado del grupo, Gaspar está decidido a probar su inocencia y recuperar su lugar, para lo que se empeñará en encontrar al verdadero culpable desde la clandestinidad.Mientras tanto, la banda se vuelve cada día más famosa sin él, y Ulises (Cerati), Ludovico (Madanes), Coco (Turturiello) y Juani (Vietto) lidian con las presiones y contradicciones del éxito., detalla un comunicado.“A su vez -continúa-, la trama de misterio que recorre toda la serie transmite un poderoso mensaje de superación personal frente a las injusticias, al tiempo que temas como el ego, la rebeldía y los problemas familiares también están presentes en las subtramas exploradas episodio a episodio”.La mayor parte del elenco protagónico de “FreeKs” son jóvenes-viejos-conocidos del nutrido catálogo argentino y latinoamericano de series juveniles musicales de Disney. Ya sea en la señal Disney Channel o la plataforma de streaming Disney+, varios de ellos fueron vistos en títulos como “Peter Punk”, “O11CE”, “Bia” o “Soy Luna”.Solo el uruguayo Turturiello, que despegó en el ámbito local a partir del “Cantando 2020”, no tenía experiencia previa en esta clase de producciones.Junto a los cinco “FreeKs”, el reparto se completa con Marcelo de Bellis, Malena Ratner, Julia Tozzi, Agustina Cabo, Pablo Sultani, Tupac Larriera, Malena Narvay, Santiago Stieben, Yamila Safdie, Mariana Torres y Alejandro Müller.