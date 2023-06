Rossi: "La fórmula es una síntesis que cuenta con el respaldo de los gobernadores"

Rossi aseguró que la fórmula tuvo "un impacto positivo" dentro y fuera del espacio oficialista / Foto: Archivo.

El jefe de Gabinete de Ministros y precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, consideró este martes que "lo importante" de haber constituido una "fórmula de síntesis" como la que encabeza el ministro de Economía, Sergio Massa,"Hay que ser respetuoso de la dinámica interna de nuestro espacio político. Lo importante es que esta fórmula de síntesis vino acompañada con el apoyo los gobernadores. Ellos han tenido un rol clave en la conformación de este espacio; eso nos da fortaleza", afirmó el jefe de Gabinete en declaraciones formuladas a Radio 10.En esta línea, Rossi aseguró que la propuesta electoral tuvo "un impacto positivo" dentro y fuera del espacio oficialista, y subrayó: "y eso que permitió alumbrar esta fórmula de síntesis".Rossi aseguró que no participó de las negociaciones que llevaron a la conformación de la fórmula y contó que el propio presidente Alberto Fernández lo llamó para saber "si estaba de acuerdo con formar una unidad" con el titular de la cartera económica para participar en las elecciones de este año."Tuve un ofrecimiento de compartir la fórmula con Daniel Scioli (cuando la postulación del embajador argentino en Brasil estaba aún firme), pero le transmití que no me veía en esa fórmula. Cuando conformamos el Frente de Todos (FdT), una de las patas era el Frente Renovador. Por ende,. Hay que acumular fuerza política y creo que vamos camino a eso", subrayó el funcionario.Para Rossi, UxP terminará por imponerse en el proceso electoral de este año, pero aclaró que en el debate interno que se desarrolle de cara a las PASO con las lista que encabeza Juan Grabois "no pueden existir ni cuestiones estigmatizantes ni golpes bajos".“Sabemos que en las PASO mucha gente no vota,. Tenemos que demostrarle a los argentinos que hay otra realidad", sostuvo.Durante la entrevista radial, el flamante precandidato a vicepresidente de la Nación aseguró que hoy en día "nadie discute que el peronismo está competitivo".Asimismo, el jefe de Gabinete destacó que tanto en su gestión como la de Massa están "tomando decisiones" para que, ante la situación adversa que atraviesa el país,"Las propuestas de la derecha ofrecen parar la inflación con más inflación.. Hay varios espacios políticos, pero la realidad, lo que tenemos son dos proyectos de país", evaluó el funcionario.Rossi sostuvo que al Gobierno nacional le quedaron "muchas cosas por hacer" en los cuatro años de gestión del presidente Alberto Fernández, pero remarcó que, pese a las dificultades, hubo también "hubo muchas que se hicieron bien"."Los que gobernaron hace tres años y medio atrás se tienen que hacer cargo. Nos dejaron con un 55% de inflación y un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los argentinos tiene entonces que identificar las propuestas que valen la pena y", apuntó.Además, Rossi puso en duda que en la actualidad exista un escenario de tres tercios conformado por UxP, Juntos por el Cambio (JxC y La Libertad Avanza (LLA) que lidera el diputado nacional Javierl Milei, y consideró que en la actual coyuntura electoral hay "tres espacios y dos cuentan con un mismo proyecto"."Tenemos un escenario de tres espacios políticos y dos proyectos. No hay diferencia entre Milei, (la precandidata de JxC) Patricia Bullrich y (el otro postulante de la coalición Horacio Rodríguez), Larreta".. La ciudadanía quieren un Estado presente y educación pública de calidad. Por eso, creo que en estas elecciones terminará ganando la sensatez", concluyó.