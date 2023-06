Londres: la cantidad de personas que duermen en la calle subió 21% en un año

Se registraron al rededor de 10.053 personas durmiendo a la intemperie durante el período de 2022 a 2023.

La cantidad de personas que duermen en la calle en Londres se incrementó un 21% en comparación con el año pasado debido al aumento del costo de vida, lo que representa más de 1.700 sin techo adicionales que no tienen un hogar donde refugiarse, según datos oficiales publicados este martes.El informe de la Autoridad del Gran Londres reveló que en el período comprendido entre 2021 y 2022 se registraron un total de 8.329 personas durmiendo a la intemperie.Ese, de acuerdo a las últimas estadísticas.St Mungo's, una organización benéfica británica para personas sin hogar, dijo que estas cifran "muestran el"."La oferta cada vez menor de viviendas asequibles en el sector privado de alquiler y la escasez crónica de viviendas sociales significa que las personas luchan por encontrar y mantener un lugar para vivir", subrayó la directora ejecutiva de esa ONG,La activista instó al Gobierno británico a aumentar el subsidio a la vivienda para que refleje adecuadamente el costo real del alquiler, que creció ante la inflación del 8,7% anual."Sin una intervención inmediata, el número de personas que duermen a la intemperie seguirá aumentando”, afirmó., afirmó por su parte que las estadísticas son "increíblemente trágicas" y deberían servir como un "llamado de atención" para el Gobierno.Admitió que, a este ritmo, es poco probable que se cumpla el objetivo de terminar con las personas que duermen en la calle para 2024."La inflación, el aumento de los alquileres y la falta de viviendas realmente asequibles están empujando a más personas hacia situaciones desesperadas", agregó.Downie también lamentó que el progreso logrado con la iniciativa "Everyone In" lanzada en 2020, que ofreció a las personas sin hogar un lugar seguro para quedarse, se está "desvaneciendo rápidamente", y el número de personas durmiendo en las calles de Londres "está alcanzando niveles récord anteriores a la pandemia".Según la Autoridad del Gran Londres,Las encuestas realizadas por el ayuntamiento de la capital muestran que el 24% de los inquilinos privados tuvieron dificultades para pagar el alquiler en los últimos seis meses, y el 6% incurrió en retrasos en los pagos.El alquiler promedio en Londres alcanzó un récord de 2.501 libras al mes (unos 3.100 dólares) y sigue aumentando.El análisis más reciente del ayuntamiento reveló queAnte esta situación, ey otorgarle al Gobierno local el poder de establecer un sistema de control más eficiente.