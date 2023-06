Pirlo es el nuevo DT de Sampdoria, en donde juegan los argentinos Amione y Pussetto

Pirlo asume el desafío de devolver a Primera a Sampdoria.

Andrea Pirlo, ex entrenador en el fútbol de Turquía, es el nuevo entrenador de Sampdoria, que jugará en la Serie B en la próxima temporada, y que cuenta en su plantel con los argentinos Bruno Amione e Ignacio Pussetto., que descendió tras once años en la Serie A y jugará en la segunda división del fútbol italiano, indicó este martes el diario italiano Tuttosport."Después del descenso y los problemas corporativos, la Sampdoria está preparada para reiniciar con Andrea Pirlo, una figura con la experiencia necesaria para un renacimiento", señala el diario deportivo.Pirlo, de 44 años, exitoso ex jugador de Milan, Juventus y el seleccionado italiano, regresa así a dirigir en el fútbol italiano tras su paso por el club Fatih Karagumruk de Turquía, y conducir a la Juventus en las temporadas 2020-2021.