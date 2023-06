El Banco Central Europeo anticipó más subas de tasas frente a la alta inflación

El Banco Central Europeo continuará con subas de las tasas de interés en los próximos meses / Foto: Archivo.

La titular del BCE, Christine Lagarde, aseguró que la suba de tasas busca devolver la inflación al 2% anual / Foto: Archivo.

El mes próximo

La entidad monetaria prevé que los salarios reales crezcan 14% para fines de 2025

Matteo Salvini, de la coalición de derecha gobernante en Italia, criticó la suba de las tasas de interés / Foto: Archivo.

Sin unanimidad

El Banco Central Europeo (BCE)en los próximos meses para hacer frente a la inflación, anticipó este martes la titular del organismo monetario, Christine Lagarde.“Es poco probable que en el futuro cercano el Banco Central pueda subrayar con total confianza de que las tasas alcanzaron su pico”, dijo Lagarde en un discurso en la reunión anual del BCE que se desarrolla en Sintra, Portugal.La titular del organismo, pero –indicó- “salvo un cambio material en las perspectivas, el banco continuará incrementando las tasas en julio”.“La política monetaria hoy tiene un solo objetivo: devolver la inflación a nuestra tasa de mediano plazo del 2% (anual)”, enfatizó.Si bien, el foco de preocupación sigue siendo el índice núcleo –que excluye los precios de alimentos y energía- y que pese a bajar tres décimas en mayo, se anticipa una aceleración del mismo este mes.“Hicimos un progreso significativo, pero no podemos declarar victoria aún”, dijo Lagarde.La mayoría de los economistas cree que el BCE hará el mes próximo una última suba de tasas, la novena consecutiva,, aunque, según la agencia Bloomberg, los mercados están apostando a un pico de 4% para fines de este año, es decir, proyectan dos subas más de 25 puntos porcentuales.“No estaría sorprendido si continuamos subiendo las tasas en septiembre”, dijo el gobernador del banco central de Lituania, Gediminas Simkus, aunque recordó que las decisiones de tasas se harán –como reiteró el BCE en diversas oportunidades- “reunión a reunión”.Simkus indicó que “pausar no significa parar”, aludiendo a la posibilidad de que el BCE detenga las subas de tasas y luego las retome.El mercado y diversos bancos de inversión, como Morgan Stanley, señala que este tipo de movimiento, la cual subiría las tasas en julio tras pausarlas este mes.Lagarde advirtió que, pese a la moderación de la inflación, ahora empieza una “segunda fase” donde los trabajadores van a buscar una recuperación en sus salarios para compensar la pérdida en la capacidad de compra, tras la primera etapa en la que las empresas intentan proteger sus márgenes de ganancias subiendo los precios, luego de la suba en sus costos de producción.El titular del organismo señaló quehasta que finalice esta “segunda etapa”, y advirtió contra la posibilidad de un giro “demasiado rápido de la política monetaria”.La política de tasas del BCE, no obstante, no carece de unanimidad. Matteo Salvini y Antonio Tajani, líderes de Lega Nord y Forza Italia, partidos que conforman la coalición de derecha gobernante en Italia, criticaron la posibilidad de que el BCE siga con el ajuste monetario.“El Banco Central Europeo, contra su propia investigación y sentido común, anticipa planes para subir aún más las tasas,”, señaló hoy Salvini tras el discurso de Lagarde, calificando como “peligrosa” la medida; al tiempo que Tajani señaló que se “arriesga una recesión”.Del mismo modo, Nadia Calviño, ministra de Economía de España –país con una de las menores tasas de inflación- dijo la semana pasada que la economía “quizás no necesita más subas de tasas”.En sentido contrario, Gita Gopinath, primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), advirtió en el foro anual del BCE que la inflación “está tomando demasiado tiempo para retornar a su meta”, por lo que “los bancos centrales, incluidos el BCE,, aún pese a los riesgos de un crecimiento económico más débil”.