Trabajo infantil: debaten sobre los límites en las tareas domésticas

"Uno de los rubros del trabajo infantil es lo que llamamos tarea intensiva en el hogar, en donde los niños y niñas dejan de ir a la escuela para quedarse en casa y hacer las tareas del hogar o cuidado de los más pequeños o adultos mayores"

"Los problemas con el trabajo infantil en la vía pública o en el sector urbano son bien apreciables, y en el sector rural más todavía, pero en el caso del trabajo doméstico intensivo es más difícil que la gente entienda a qué nos referimos"

"Es importante que haya lugares de cuidado en donde las familias puedan ir tranquilos a trabajar sabiendo que sus niños y niñas están bien cuidados en un lugar, además de la escuela"

Una campaña lanzada por la OITy especialistas explicaron cuáles son las precauciones que hay que tener en cuenta para que la creación de hábitos y reglas de convivencia no se transformen en trabajo infantil intensivo.La Organización Internacional del Trabajo (OIT)ya que una de las causas que contribuyen a que exista esta problemática es la "percepción favorable" que considera que para muchos niños y niñas trabajar es una experiencia positiva,La acción del organismo internacional se dio por el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil El pasado 21 de junio,"Hace un momento eliminamos un posteo publicado en el marco de la campaña por el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil. Ese contenido incluía una imagen que no representaba adecuadamente el problema. La Oficina desea disculparse por esta confusión", indicó la OIT.el urbano, el rural y el ámbito doméstico intensivo que es el ambiente donde resulta más difícil identificarlo."Los problemas con el trabajo infantil en la vía pública o en el sector urbano son bien apreciables, y en el sector rural más todavía, pero en el caso del trabajo doméstico intensivo es más difícil que la gente entienda a qué nos referimos", señalaron desde la OIT.Y agregaron queLo que puso de relieve esa situación es la problemática para identificar si las tareas domésticas que realizan niños y niñas en su propio hogar se transforman en trabajo doméstico intensivo."Uno de los rubros del trabajo infantil es lo que llamamos tarea intensiva en el hogar, en donde los niños y niñas dejan de ir a la escuela para quedarse en casa y hacer las tareas del hogar o cuidado de los más pequeños o adultos mayores",La funcionaria destacó queque permiten que "entre todos se ayuden en distintas tareas del hogar"."Un día le toca (al niño o niña) lavar los platos, otro día secar. Uno le enseña a sus hijos e hijas a realizar tareas que tienen que ver con la convivencia", dijo., es decir, algo positivo, según destaca la OIT.Sin embargo, en algunos casosAlgunos de(como cuchillos, hachas y ollas calientes), alimentación y alojamiento insuficientes e inadecuados., señaló la OIT.Graham indicó que el tema de la explotación laboral infantil se debe abordar desde un punto de vista que no culpabilice a las familias que se ven obligadas a trabajar y dejar a sus hijos e hijas a cargo de sus hermanos o de los quehaceres domésticos.También remarcó queSegún detalla Unicef, las niñas están en una situación de invisibilidad realizando trabajo doméstico, muchas veces en condiciones de violencia o amenaza.De acuerdo al último documento estadístico producido por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA),, con una predominancia de niñas y adolescentes mujeres en esas actividades.Para Graham el trabajo infantil es un tema que se resuelve "con la ley que lo prohíbe", pero también "castigando o penalizando a las empresas que contratan mano de obra infantil por ser explotación laboral que está prohibida y penalizada".En ese sentido, destacó que"Es importante que haya lugares de cuidado en donde las familias puedan ir tranquilos a trabajar sabiendo que sus niños y niñas están bien cuidados en un lugar, además de la escuela", finalizó.El término trabajo infantil se refiere a cualquier trabajo que es física, mental, social o moralmente perjudicial para el niño, que afecta su escolaridad y le impide jugar.