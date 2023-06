Las pymes generaron 140.000 puestos de trabajo en el primer trimestre

Según datos de la Subsecretaría Pyme, las micro, pequeñas y medianas representan el 90% de las empresas exportadoras.

Las PyMEs representan el 99% de las empresas argentinas y generan el 63% del empleo en nuestro país.

Protegerlas e impulsarlas es uno de los ejes centrales en el desarrollo de la estructura productiva nacional. #DíaInternacionalDeLasPyMEs https://t.co/Cot4NuIzwm — Ministerio de Economía de la Nación (@Economia_Ar) June 27, 2023

Crecimiento del PBI

En términos de inversión, la tasa en dicho período fue del 18,9%, la más alta desde el tercer trimestre de 2008, y de 36,3% por sobre los niveles de la prepandemia (último trimestre de 2019)

SIGUE CRECIENDO LA ECONOMÍA



El Producto Bruto Interno del primer trimestre registró un aumento tanto en términos interanuales como respecto al trimestre anterior.



Además, el consumo privado se incrementó un 6% respecto al mismo período de 2022. pic.twitter.com/NkoHgvqr7V — Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo (@produccion_arg) June 23, 2023

Las pequeñas y medianas empresas generaron 140.000 puestos de trabajo en el primer trimestre del año en comparación con el mismo período de 2022, indicó este martes la Secretaría de Industria, qu destacó así "la relevancia para el desarrollo de la economía argentina de las pymes, ya que representan ely emplean alregistrados"."Uno de nuestros compromisos con las pymes al asumir el Ministerio de Economía fue mantener el nivel de actividad. El orden macroeconómico es con producción y empleo. Diez meses después estamos tranquilos porque cumplimos y vamos a seguir cumpliendo esa premisa gracias a los programas de alivio fiscal y de financiamiento a la inversión productiva", afirmó al respecto el ministro de Economía,El informe de Industria subrayó que, durante esta gestión,, y, en ese sentido, el secretario de Industria, José de Mendiguren, remarcó que "el rumbo político que trazó Sergio Massa cuando se hizo cargo de la gestión fue claro: apoyar la producción para que no caiga el nivel de actividad"."Por eso lanzamos Crédito Argentino, CreAr, el programa de financiamiento a las mipymes más grande de la historia reciente, donde pusimos primero $ 500.000 millones para financiar a la producción con tasas acordes. Eso se colocó, lo llevamos a $ 800.000 millones, se volvió a colocar y ahora lo llevamos a $ 1 billón, con 40 puntos de subsidio de tasa al que muchas provincias le agregan otros cinco puntos más. Hay una alianza entre producción y trabajo que es virtuosa", sostuvo De Mendiguren.Según el último(CAME), la actividad de las pequeñas y medianas empresas mostró un crecimiento interanual de 0,3% en mayo respecto del mismo período del año anterior.Esto se da en el marco de un crecimiento generalizado de la actividad económica.Según datos del(Indec), en el primer trimestre de 2023 el PBI creció 1,3% en términos interanuales, mientras que el consumo privado registró una suba del 6% respecto de los primeros tres meses de 2022."En ese contexto, la industria se destaca como el sector que más aportó al crecimiento del PBI, con una suba interanual del 2,8% y de 12,4% por sobre los niveles de la prepandemia (primer trimestre de 2019)", precisó Industria.Además, subrayó que, y señaló que "esto se ve acompañada por un crecimiento del empleo privado formal industrial, que acumula 34 meses de expansión, en un contexto de suba generalizada del empleo formal registrado que presentó el nivel más alto desde al menos los últimos 14 años, creciendo a tasas que no se registraban desde 2011".Además de un crecimiento en el nivel de actividad, las mipymes registraron también un aumento en su capacidad exportadora.Según datos de la, las micro, pequeñas y medianas representan el 90% de las empresas exportadoras y el año pasado, 8.540 de ellas exportaron por US$ 12.900 millones, un 8,3% más que en 2021.En 2022 se registró el año de mayores exportaciones dedesde 2013, y 1.144 de estas empresas por primera vez realizaron ventas a mercados internacionales.Por otra parte, hay cerca de, que cuentan con el certificado oficial que les permite acceder a beneficios impositivos, aduaneros y de seguridad social, entre otros programas de estímulo, como los impulsados desde Industria.