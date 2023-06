Jujuy: denuncian un "procedimiento ilegal" para llevar a Milagro Sala a una cárcel común

Foto Edgardo Valera

"Nos informaron anoche de esta medida y no podemos contar con los médicos de Milagro para que asistan a esa junta. Hemos prestado un hábeas corpus para evitar el traslado y no se le dio trámite" Elizabeth Gómez Alcrota

Esta es la respuesta de Gerardo Morales a la dignidad de un pueblo, el feroz hostigamiento a una de sus dirigentes. El equipo de abogdxs de Milagro llama a todxs a estar la ALERTA frente a esta situación. — Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) June 27, 2023

La dirigente socialdesde su domicilio en Jujuy para una junta médica, en un procedimiento que fue señalado como "ilegal" por su equipo letrado, que advirtió sobre la posible intención de llevarla a "una cárcel común".Durante la mañana, Sala -quien permanece detenida bajo prisión domiciliaria- fue trasladada hasta la dependencia del Poder Judicial, peroy retornó a su domicilio ubicado en el barrio Cuyaya de la capital jujeña.“No se hizo la junta médica porque no había orden de un juez, fue todo un procedimiento ilegal”, explicó a Télam la abogada, del equipo que patrocina a Milagro Sala., con el patrocinio del procurador general Luis Albesa, en base a la condena contra la dirigente jujeña a 13 años de prisión por el delito de "fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia".En el escrito se solicita el traslado de Sala a cárcel común del Servicio Penitenciario "para el cumplimiento de la condena" y señala: “No solo existen informes médicos y psicológicos que acreditan el estado de salud de Sala, apto para ser alojada en un cárcel común, sino que además resulta de público y notorio que realiza profusa actividad política de desde su domicilio real, ergo, no existe impedimento ninguno para que se provea esta petición”.Por su parte, la exministra-que coordina la defensa de Sala- informó en su cuenta de Twitter que el martes por la noche fueron informados de esta medida y que "siempre las juntas médicas se hicieron en su casa porque es lo que sus médicos recomiendan"."Nos informaron anoche de esta medida y no podemos contar con los médicos de Milagro para que asistan a esa junta. Hemos prestado un hábeas corpus para evitar el traslado y no se le dio trámite", indicó Gómez Alcrota, al advertir del trámite que se realizó "de forma irregular"."Esta, el feroz hostigamiento a una de sus dirigentes. El equipo de abogdxs de Milagro llama a todxs a estar alerta frente a esta situación", concluyó la dirigente y abogada.