Kicillof: "La derecha tiene muchos candidatos pero un solo proyecto, que es ajustar"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó este lunes que la derecha "tiene muchos candidatos, pero un solo proyecto que es ajustar" y destacó que el ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, "tiene en su sangre la ampliación de los derechos y la mejora distributiva".En diálogo con C5N,Y afirmó:y tenemos un compromiso muy grande para hablar y discutir ante los que nos presenta la derecha y generar una propuesta que vuelva a presentar un entusiasmo".añadió.En este sentido,y agregó que el ministro "tiene en su sangre la ampliación de los derechos y la mejora distributiva, a pesar de estos condicionamientos".El mandatario provincial criticó a Juntos por el Cambio e indicó:Y agregó: "La propia (Elisa)"Hablan de cero obra pública, bajar el empleo público, pero cuando recorrés la provincia, los vecinos te piden más escuelas, hospitales y obras", señaló., opinó: "Lo que vimos con las discusiones permite ver un plan de ajuste, pero dentro hay tanta ruptura que no se sabe cómo se van a ordenar y no consiguen como expresar con claridad porque se sienten corridos por (Javier) Milei y entonces se los ve en la impostura"., señaló.A su vez, remarcó que si bien "hay malestar social", es necesario "salir hacia adelante y no hacia la derecha".En este sentido, sobre la aparición de opciones electorales de derecha y extrema derecha y afirmó:Sobre su precandidatura, el gobernador remarcó que están trabajando para tener "mejoras en el desarrollo productivo", con más obras en las autopistas, con la construcción de más centros de salud y por una "mayor profesionalización" de las fuerzas de seguridad.