Putin reapareció y agradeció a los rusos la unidad ante la rebelión del Grupo Wagner

Vladimir Putin "perdonó" a los mercenarios liderados por Yevgueni Prigozhin. Foto: AFP.

Prigozhin sostuvo que la rebelión estuvo dirigida contra la cúpula militar rusa y no contra Putin. Foto: AFP

El presidente ruso de visita en el frente de combate en Ucrania.Foto: AFP.

El Grupo Wagner decidió no avanzar para evitar la destrucción de su compañía militar privada. Foto: AFP.

Joe Biden dijo sobre la rebelión que "los occidentales no tuvimos nada que ver". Foto: AFP.

El presidente ruso,, que generó interrogantes sobre su impacto en la autoridad del mandatario y en la ofensiva rusa en Ucrania, justo cuando la guerra arrecia.En su primera aparición pública desde la insurrección del sábado pasado dey sus mercenarios, el presidenteEn una intervención desde el Kremlin al parecer grabada, dijo que su Gobierno había adoptado todas las medidas necesarias para proteger al pueblo y al país de la sublevación, que achacó a "los enemigos de Rusia", a Occidente y Ucrania."Querían un resultado fratricida. Calcularon mal", sentenció.Horas antes, el propio Prigozhin dijo que la insurrección, aunque su paradero seguía siendo un misterio.El ministro de Defensa ruso,que pareció destinado a proyectar una sensación de normalidad después de la crisis política, la más grave del país en décadas.En su intervención, Putin nunca nombró al multimillonario Prigozhin, a quien conoce desde hace años, y aunque agradeció el apoyo popular, dijo que "la rebelión armada de todos modos habría sido suprimida"."Los solidaridad civil demostró que", declaró, y luego se dirigió a los mercenarios., dijo.Agregó que los mercenarios de Wagner "tienen la posibilidad de continuar sirviendo a Rusia con un contrato con el Ministerio de Defensa u otros organismos encargados de hacer cumplir la ley o regresar con su familia y seres queridos"."Quien quiera puede ir a Bielorrusia", señaló.Más temprano, en un audio de 11 minutos,, dijo Prigozhin en la grabación, sin dar detalles sobre dónde estaba o cuáles son sus planes futuros.El levantamiento de 24 horas coronó meses de una creciente disputa entre el jefe de Wagner, por un lado, y Shoigu y la cúpula militar rusa por otro, mientras los combatientes de Prigozhin peleaban en Ucrania junto al Ejército ruso y lograban importantes triunfos, aunque con altos costos en vidas de sus mercenarios.Durante las operaciones, Prigozhin, de 62 años, había difundido múltiples videos desde el frente de batalla en los que insultaba a Shoigu y al jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerasimov, y los acusaba de ineptos y de ser responsables de varios reveses sufridos por el Ejército en Ucrania en meses recientes.La disputa escaló de manera dramática el sábado cuando, luego de denunciar un ataque del Ejército ruso a posiciones de Wagner en Ucrania, el líder y sus mercenarios abandonaron el país vecino y tomaron un cuartel militar en una ciudad del sur de Rusia para iniciar desde allí una marcha hacia Moscú que hizo sonar todas las alarmas.A menos de 200 kilómetros de Moscú, donde el Ejército había desplegado tanques y soldados en previsión de posibles enfrentamientos,El Kremlin dijo queEl jefe de Wagner no dijo dónde estaba, aunque un popular canal de noticias ruso en Telegram informó que estaba en un hotel en la capital bielorrusa, Minsk.Aunque el motín fue breve, no estuvo exento de sangre."El objetivo de la marcha era no permitir la destrucción del grupo Wagner y responsabilizar a aquellos que con sus acciones poco profesionales cometieron un número considerable de errores durante la operación militar especial" en Ucrania, dijo en el mensaje.Si las fuerzas de Wagner no avanzaron más fue, según Prigozhin, para no "derramar sangre rusa".También dijo que no quería "derrocar el poder" y que tenía el apoyo de los civiles que se cruzó durante la marcha, informó la agencia de noticias AFP.El Ministerio de Defensa de Rusia ha negado haber atacado el campamento de Wagner.Medios rusos informaron que no se ha cerrado un caso penal contra Prigozhin, a pesar de las declaraciones anteriores del Kremlin, y algunos legisladores rusos pidieron su cabeza.Andrei Gurulev, un general retirado y actual legislador que se ha peleado con el líder mercenario, dijo que Prigozhin y su mano derecha, Dmitry Utkin, merecían "una bala en la cabeza".Para el Gobierno de Ucrania y sus aliados,y es un presagio de los problemas que enfrentará Rusia en Ucrania.Biden dijo que habló con líderes aliados sobre la rebelión."Coincidimos en que teníamos que asegurarnos de no dar a Putin ninguna excusa (...) para culpar de ello a Occidente y para culpar de ello a la OTAN", afirmó."Dejamos claro que no estábamos involucrados. No tuvimos nada que ver, era un problema dentro del sistema ruso", añadió.El motín de Wagner muestra claramente que el asalto a Ucrania fue un "error estratégico", agregó por su parte el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg.