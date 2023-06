El folclorista cordobés Ica Novo será homenajeado con un concierto gratuito

El músico, docente e investigador de folclore Ica Novo, fallecido el año pasado, recibirá un sentido homenaje / Foto: Prensa.

El santiagueño Peteco Carabajal, amigo de toda la vida de Ica Novo, fue uno de los primeros convocados al tributo del martes 4 de julio / Foto: Raúl Ferrari.

El Chango Farías Gómez fue uno de los compañeros clave en el inicio de la carrera de Ica Novo / Foto: Carlos Luna.

Peteco Carabajal, Los 4 de Córdoba, Piñón Fijo, José Luis Serrano, Pancho Cabral y Mery Murúa serán parte del concierto gratuito deque el martes 4 de julio, día en que cumpliría 72 años, se realizará en el Teatro Real de la capital mediterránea.Del tributotambién tomarán parte Bicho Díaz, José Pacheco, Horacio Sosa, Ariel Borda, Horacio Burgos, Ernesto Romero, Silvia Zerbini, Bruna Monte, Ernesto Cuevas, Diego Bravo, Pichi Pereyra, Cecilia Fandiño, Irene Tesouro, Alejandra Carnero, Pamela Santiago, Marilín Miller, Daniela Dalmasso y Benjamín Santiago, entre otros.De(una de sus canciones más populares y que cantó junto a Mercedes Sosa) también participarán los periodistas Alejandro Mareco y Alejandro González Dago.Las entradas sin cargoSan Jerónimo 66, de martes a sábados de 10 a 16 hasta agotar la capacidad del teatro.Novo, además, es autor de reconocidas piezas"Como las de antes", “Chacarera de Ischilín” y "Persiguiendo al viento", pero a ello se suma una vasta obra que construyó desde su Deán Funes natal y en una intensa vida que incluyó vivir en España desde antes del inicio de la dictadura cívico-militar que asoló al país.Tambiéncomo el caso de "Los indios de ahora" o "Movimientos del amor", entre tantas, y compartió escenarios y grabaciones con Rubén Juárez, Liliana Herrero, Lito Vitale, Leda Valladares, Jacinto Piedra y Suna Rocha, por citar apenas algunas figuras.la ciudad y su interior, pero además, de música criolla, también creó tangos, rumbas flamencas, boleros, canciones urbanas y rock.“Por todo ese legado nos pareció que estaba bueno recordarlo para, sobre todo,y difundiendo y gente joven que no lo conoció sepa lo que Ica hacía y cómo lo hacía”, cuenta a Télam Pepe Novo, hermano del músico.y que dejó un repertorio del que solamente se conoce el 5% porque su obra es absolutamente infinita”.y en ese plano fue responsable de la refundación de la Escuela de Música de Santa Rosa de Calamuchita, que dirigió a principios de los 90, además de haber fundado y dirigido el Conservatorio de Música Popular en el período 1993-1994.Dio sus primeros pasosy fue parte de un combo que fusionaba folclore y rock llamado Plataforma 1; sin embargo gran parte de su trayectoria la desarrolló en España, en donde estuvo radicado durante once años.Allícon el que registró los discos "Cuando el hombre va en camino" (1975) y "El cafetín musiquero" (1978).“En los años en los que vivimosy de esa época es una chacarera que llamó ‘Atahualpa Yufanky’, una creación sobre la que le contó a Don Ata quien le respondió: ‘siga adelante que me gusta esa idea’”, recuerda su hermano.Sobre aquel vínculo con el autor de “Piedra y camino” y “Luna tucumana”, por citar apenas un par, Pepe evoca quey charlaban horas. Y eso que para para sacarle una sonrisa a Don Ata tenías que ser Mandrake”.y compositores de muchísimos temas juntos, que inmediatamente me dijo “contá conmigo” y eso me tranquilizó porque era un buen punto de partida y se sumaron Los 4 de Córdoba y lo mismo con músicos de Córdoba con los que había tocado, con los que tenía relación y que Ica respetaba y quería y que a lo respetaban y querían mucho a él. Y nunca para mí fue tan fácil poder organizar un concierto de estas características.Sin duda, pero hay que invertir mucho mucho tiempo, muchas horas y mucho rigorpero que creemos que es un artista popular argentino de gran valor aunque pueda ser desconocido para el gran público en Buenos Aires.