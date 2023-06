La Misión de DDHH que llegó a Jujuy advirtió sobre "situaciones de terror generalizado"

Los integrantes de la misión de Derechos Humanos. /Foto: Edgardo Varela.

La Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos concluyó su trabajo de relevamiento y toma de testimonios a las víctimas de la represión policial en Purmamarca y San Salvador de Jujuy y advirtió sobre situaciones de "terror generalizado y de represión policial amplificada".Así lo anticipó este lunes Gonzalo Armoa, integrante de la delegación, quien, no es que tienen un solo disparo, tienen muchos; y los que tienen pocos por lo general son en el pómulo, ojos, cejas o área del cuerpo prohibidas no solo nacional sino internacionalmente".El trabajo realizado por el equipo de referentes sociales, políticos y sindicales permitió la recepción de"Lesiones en zonas vitales como pecho y espalda; sobre todo nos llamó la atención heridas de bala a gente mayor gente de las comunidades, muchos jóvenes con disparos en la cara, moretones que podría darse a entender que son de piedrazos y gente que ha respirado gases sufriendo irritación en su garganta y ojos", explicó Armoa a la agencia Télam.Según dijo, las víctimas brindaron testimonios "mostrando sus heridas de bala y de piedras que les arrojó la Infantería y denunciaron que sufrieron situación de persecución, amenazas de pérdida de trabajo y amenazas telefónicas".Además,El, en la intersección de las rutas nacionales 9 y 52 en la entrada a Purmamarca, efectivos de Infantería de la policía reprimieron en cuatro ocasiones a manifestantes que cortaban el tránsito y hubo heridos con balas de goma y casi 30 detenidos.Los ataques se produjeron en medio de protestas de comunidades originarias y organizaciones sociales en el norte de Jujuy, en apoyo a diversas demandas y contra la reforma parcial de la Carta Magna provincial que fue aprobada por una Asamblea Constituyente.Elhubo otra violenta represión policial frente a la Legislatura provincial, mientras se aprobaba y juraba la nueva Constitución, con más de 170 heridos y 68 detenidos."Además de reprimir a los docentes, sindicatos y a los movimientos sociales han reprimido comunidades enteras, gente que en su vida habían tenido algún tipo de participación activista, política y demás y que estaban en los cortes en solidaridad con su propia comunidad o pueblo", remarcó Armoa.Los profesionales que llegaron a Jujuy verificaron queo pero que han sido reprimidas con balazos de goma, palazos, han respirado gases lacrimógenos vencidos que pueden tener una toxicidad letal y está prohibido por los protocolos antimotines".Después de procesar la información harán un informe preliminar para luego elevarlo a distintas instancias internacionales como la ONU, OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ONG's internacionales y a todos los organismos competentes ya sea judiciales como legislativos y ejecutivos del ámbito nacional.Será un "informe detallado con todos los derechos y leyes que se violentaron a la hora de la represión y sobre todo una situación contextual que es la que también explica por qué se llega a ese momento represivo", indicó Armoa.Explicó que l, de bajos salarios casi de miseria, falta de acceso al agua y a servicios en muchas de las comunidades". Y advirtió que "gran parte de los medios de comunicación locales y nacionales han construido y avalado la represión", por lo que "no se puede pensar en un esquema represivo sino en una legitimación por parte de distintos medios y aquí lo hemos constatado".Armoa alertó sobre represiones "intempestivas" pues "muchos fueron reprimidos cuando pasaban por los cortes, que es lo que denuncian todos, gente común que no está habituada a situación de enfrentamiento que no podían entender por qué la policía les estaba disparando".