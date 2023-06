Biden negó que Occidente haya tenido relación con la rebelión del grupo Wagner

Biden comentó además que para mantener la "coordinación" hablará con los jefes de Estado y se asegurará, según comentó, de que están "de acuerdo" / Foto: AFP

El mandatario estadounidense consideró que aun es "demasiado pronto" para sacar conclusiones sobre lo ocurrido

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este lunes que los occidentales "no tuvimos nada que ver" con la fallida rebelión del jefe delen Rusia este fin de semana., declaró Biden a periodistas."Coincidimos en que teníamos que asegurarnos de no dar a (el presidente ruso Vladimir) Putin ninguna excusa (...) para culpar de ello a Occidente y para culpar de ello a la OTAN", afirmó."Dejamos claro que no estábamos involucrados. No tuvimos nada que ver, era un problema dentro del sistema ruso", agregó.Biden comentó además que para mantener la "coordinación" hablará con los jefes de Estado y se asegurará, según comentó, de que están "de acuerdo"El presidente demócrata dijo estar en contacto con su par ucranianopara garantizarle el apoyo de su país.Durante 24 horas, las fuerzas de Yevgueni Prigozhin, el jefe del, se apoderaron de varias instalaciones militares de la estratégica ciudad de Rostov del Don, en el suroeste de Rusia, y recorrieron 600 km en dirección a Moscú.En Rostov, sus combatientes fueron aclamados cuando abandonaron el cuartel general militar que habían tomado, desde el que se coordinan las operaciones en Ucrania.La rebelión terminó tras un acuerdo en virtud del cualobtuvo garantías de inmunidad para él y sus hombres a cambio de poner fin a la sublevación.Según eldeberá exiliarse en Bielorrusia.