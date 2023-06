Unos 2.000 camiones varados por el cierre transitorio del Paso Cristo Redentor

El temporal de nieve y lluvia de la última semana destrozó tramos de ruta del lado chileno / Foto: Archivo

Desde Aprocam se decidió sugerir a las empresas que tienen unidades en las terminales que las detengan y no envíen a su personal a lugares donde no tienen los requisitos mínimos de confort

Los conductores fueron asistidos en alta montaña con alimentos y agua / Foto: Archivo

La Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) informó este lunes que hay unos 2.000 camiones varados en Mendoza debido al, y agregó quedebido al temporal de nieve y lluvia de la última semana que destrozó tramos de ruta del lado chileno, donde se registraron desprendimientos que dejaron grandes rocas en medio de la carretera.“No podemos hacer nada, del lado argentino la ruta está despejada hasta la boca del túnel gracias al trabajo impecable que hizo Vialidad Nacional. Pero debemos esperar que se solucionen los inconvenientes en las rutas”, explicó Ricardo Squartini, presidente de, entidad que nuclea a más de 350 empresas de transporte de cargas en Mendoza, que se encuentra asistiendo con alimentos y agua a los camiones varados en el ACI de Uspallata.“La ruta 60 que une Los Libertadores con Los Andes ha tenido problemas muy importantes, socavones, caída de piedras de gran tamaño sobre la calzada, tienen que usar máquinas para moverlas, y hasta que Chile no nos diga cómo sigue esto, no queda más que aguardar”, añadió.“Al menos hasta que desde Chile nos den una comunicación cierta”, recalcó.Aprocam, gracias al convenio con la(Fadeeac), ya está asistiendo a los conductores en alta montaña con alimentos y agua, tanto a los argentinos como a choferes de Brasil, Paraguay y Bolivia.Gendarmería está siendo de gran ayuda con la cocina, para ir paliando la grave situación, por lo que Squartini recalcó que pese a las dificultades, todos los organismos están en sintonía.“Estamos en comunicación permanente con el coordinador Daniel Galdeano, con el delegado presidencial de Chile en Los Andes, que nos va manteniendo informados sobre la situación sobre cómo están trabajando del lado chileno", remarcó."La propuesta es que sigamos trabajando en conjunto. El Gobierno viene cumpliendo hasta el momento, y proveyó baños químicos, agua y viandas a los choferes que están en Destilería. Juntos estamos buscando una solución. Tenemos que destacar el accionar de Vialidad Nacional que ha despejado del lado argentino hasta boca del túnel. Sólo esperamos la posibilidad del lado chileno”, precisó el dirigente empresario.Si bien los daños en la ruta han sido cuantiosos, por fortuna en las zonas críticas -desde Los Libertadores a Guardia Vieja en el lado chileno- no quedaron camiones, ya que la mayoría fueron bajados a, y del lado argentino tampoco desdea la boca del túnel.