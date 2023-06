El oficialismo se mantiene unido y la oposición irá a internas en las PASO fueguinas. Foto: Cristian Urrutia

El oficialismo irá unido y con cambios de último momento en la conformación de la lista de consenso, mientras que la oposición dirimirá sus candidatos entre dos sectores en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Tierra del Fuego.(entre ellos el Partido Justicialista y Concertación Forja, el partido que responde al gobernador Gustavo Melella)encabezada por la actual diputada provincial Andrea Freites.incluirá en segundo lugar a Jorge Araujo, un integrante del Movimiento Popular Fueguino (el MPF) que no estaba en los planes iniciales pero que ganó espacio tras la oficialización de la precandidatura presidencial de Sergio Massa.y sus principales referentes tienen cercanía con el líder del Frente Renovador, por lo que la candidatura de Massa , donde no solo Araujo ocupa el segundo lugar sino que Alejandro Deanes es precandidato al Parlasur.Por su parte(entre el PRO, la UCR y el Movimiento de Integración y Desarrollo) dirimirá sus candidatos a diputados entre dos listas., que lleva como precandidatos al ex legislador radical Oscar Rubinos y a Dolores Moreno, integrada por el actual diputado Federico Frigerio y Cecilia Di MatteoAsimismo(que conforman Izquierda por una opción Socialista y el Partido Obrero)que postula a María Luisa Meza y Marcelo Germán Resquín yque propone a Lucía Zulma Fernández y Emanuel Cañete.En tanto,presentará una sola lista conformada por el diputado provincial Federico Bilota y por Marisa Fontana.A su vez,presentará una lista única encabezada por Santiago Pauli y Vanesa Zeballes, mientras que Somos Fueguinos, el partido que responde a la exdiputada Liliana Fadul, irá con la propia Fadul como candidata a diputada, secundada del abogado de Río Grande Alejandro De la Riva.De esta forma,(cuatro alianzas y dos partidos)Las listas que participen de las PASO deberán conseguir como mínimo el 1,5% de los votos válidamente emitidos para poder competir en las generales del 22 de octubre.