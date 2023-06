Todo listo en El Bolsón para una “muy buena temporada” invernal

Foto: prensa

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, dijo en Télam Radio que la ciudad rionegrina se apresta a tener “una muy buena temporada” invernal, con el “gran desafío" de sostener un progresivo crecimiento en materia de infraestructura que les permita ampliar la oferta turística., expresó Pogliano.El intendente remarcó que aspiran a poder satisfacer “la demanda que hoy no encuentra lugar en la localidad”, de manera “que puedan encontrarlo y que los turistas puedan disfrutar del Bolsón en todo el año”., destacó.Sobre la ciudad ubicada a 122 kilómetros de Bariloche, en el contexto de la denominada Comarca Andina, Pogliano destacó que "ha tomado otro vuelo” respecto de sus orígenes orientados al hipismo de los años 60 en adelante, a partir de la incorporación de infraestructura un perfil “más familiar”.“Se recuerda esa mística que tiene El Bolsón de los 60 con los primeros ecologistas, con los primeros hippies, de lo cual obviamente que no renegamos, pero quien conoció El Bolsón en los 90 hoy va a encontrar un Bolsón con una mayor infraestructura, con un Bolsón más seguro, un Bolsón más familiar”, apuntó.Subrayó que defienden “una concepción comarcal del turismo”, que plantea un disfrute, por ejemplo, “del Lago Puelo, el histórico ferrocarril La Trochita en El Maitén, El Laberinto en El Hoyo. que es el laberinto más grande de Sudamérica hecho naturalmente, en definitiva con una oferta turística que ha mejorado en calidad y que no nos posiciona de una manera diferente”.“Estamos a los pies de la precordillera de Los Andes con las redes de refugios interconectados más grande de Sudamérica a los pies del cerro Pilquitritrón, que es un cerro energético que realmente tiene una belleza inconmensurable y todo eso, obviamente que tenemos para ofrecer al turista”, añadió.Ponderó, desde otro plano, que El Bolsón es “una ciudad turística con un fuerte complemento productivo que permite, en el kilómetro cero, poder tener la fruta, la verdura cosechada en la misma chacra”.“Para los carnívoros, se destaca un corderito de la zona. El Bolsón Bienestar, por otra parte, es uno de los grandes productos que vemos aquí, que tiene que ver con lo holístico, que tiene que ver con lo natural y para para mí, el bienestar pasa por un buen cordero lanzador con una cerveza casera”, añadió