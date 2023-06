El PO impugnó la precandidatura de Jorge Macri para jefe de Gobierno de CABA

Según el artículo 97 de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, para postularse en la Ciudad se debe haber nacido en el distrito o residido en él cinco años / Foto: Gustavo Amarelle

La presentación se formalizó ante el Tribunal Electoral de CABA y la Corte Suprema de Justicia, según informó en un comunicado Vanina Biasi, precandidata a jefa de Gobierno por el PO-MST en el Frente de Izquierda (FIT)

Hoy impugnamos la presentación de Jorge Macri en la Ciudad, no corresponde la modificación de las reglas de juego para beneficiar los negocios de la familia Macri con los fondos de la Ciudad. https://t.co/RojTYSdll2 — Vanina Biasi (@vaninabiasi) June 26, 2023

Los requisitos que debe reunir Macri

La precandidatura de Jorge Macri a la jefatura de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires fue impugnada este lunes ante la Justicia por elque denunció que el dirigente no cumpliría con los requisitos de nacimiento o residencia mínima en el distrito para el cual se postula.Por su parte, Jorge Macri dijo que "está tranquilo" y que los requerimientos legales para su precandidatura "se cumplen", por lo que"Está claro quiénes no quieren que llegue. Los mismos que hacen la mayoría de los piquetes más violentos en la Ciudad", remarcó el actual ministro de Gobierno porteño en declaraciones a Radio Continental.Además, el exintendente del partido bonaerense de Vicente López sostuvo que lleva "más de 41 años vividos" en la ciudad de Buenos Aires e insistió en que "está claro que los muchachos que viven desordenando esta ciudad no van a ahorrarse ninguna herramienta" para tratar de que no pueda ser candidato., sostuvo Biasi.Para este sector, Jorge Macri "no cumple con los requisitos para presentarse en la ciudad de Buenos Aires. Su salto de ser intendente de Vicente López a candidato a jefe de Gobierno en CABA es completamente ilegal y una trampa inadmisible", sostuvo Biasi en el comunicado.Según elde la ciudad de Buenos Aires, para postularse en la Ciudad se debe haber nacido en el distrito o residido en él cinco años de manera previa a la presentación electoral."Claramente, el hasta hace un mes intendente de Vicente López incumple esta pauta ya que nació en la provincia de Buenos Aires y vivió allí el último tiempo, lo cual es lógico ya que fue electo intendente en 2019", expresó la dirigente de izquierda.Biasi exigió que", reclamó.Jorge Macri, primo del expresidente, fue intendente del partido bonaerense de Vicente López desde 2011 hasta 2023, y dejó ese puesto para postularse como precandidato a