Rossi: "Vamos a hacer lo necesario para ganar e impedir el avance de la derecha"

Agustín Rossi dijo que la coalición oficialista tienen "vocación" de imponerse en los comicios de octubre próximo Foto: Archivo.

"Reivindico que tengamos un espacio político con espíritu crítico" Agustín Rossi, jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente

Rossi aseguró que con Sergio Massa "se generó una fórmula de síntesis" / Foto: Archivo.

Tres espacios y dos proyectos

"No va a haber ningún tipo de ajuste, que es lo que está planteando la derecha" Agustín Rossi, jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente

El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, expresó este lunes que junto al ministro de Economía y postulante a presidente, Sergio Massa,e impedir el "avance de la derecha"."Claramente ambos tenemos las ganas y la vocación, y vamos a hacer todo lo necesario para que UxP gane las elecciones e impida el avance de la derecha", dijo Rossi en declaraciones a la radio AM 750.El funcionario analizó que "y eso terminó siendo bienvenido en términos generales en nuestro espacio político"."Hubo miradas que interpelaban de alguna manera la fórmula, fundamentalmente con una mirada puesta en Sergio. Yo quiero decir que me parece que está bien, reivindico que tengamos un espacio político con espíritu crítico", indicó en otro tramo de la entrevista.Puntualizó que Massa "está en nuestro espacio desde el 2019" y añadió: "Entendí que, a partir de ese momento, una cantidad de cuestiones y diferencias que yo mismo he tenido en el pasado empezaban a metabolizarse. Y el otro momento fue cuando se anunció en el Ministerio de Economía,".En sus declaraciones de esta mañana, Rossi también se refirió a su relación actual con Massa, a quien acompañará en la precandidatura presidencial por Unión por la Patria como postulante a vice, y señaló que está "muy bien"."El primer ámbito que comparto en forma conjunta con él es el ámbito del gobierno kirchnerista,. Volví a encontrar un ámbito de trabajo conjunto ahora desde la Jefatura de Gabinete y él desde el Ministerio de Economía", contó Agustín Rossi.Además, afirmó que el candidato presidencial de UxP "es un dirigente político que está en el Frente de Todos actualmente Unión pr la Patria".Simultáneamente, consideró que "uno podría decir que en la Argentina".Acerca de la marcha del Gobierno, adelantó que no se va a realizar "ningún tipo de ajuste, que es lo que está planteando la derecha".Diferenció que, "al contrario, entre fin de este año y el año que vienefavorablemente".