El grupo Wagner dice que funciona con "normalidad", mientras Rusia lo investiga penalmente

La investigación penal abierta, por incitación a rebelión armada, sigue en curso, dijo una fuente de la Fiscalía General de Rusia., declaró la fuente en la mañana de este lunes a la agencia de noticias rusa Sputnik. la existencia de un acuerdo político según el cual el jefe rebelde evitó un baño de sangre entrando con sus tropas a Moscú, a cambio de exiliarse en Bielorrusia sin sufrir consecuencias penales por su acción.También una fuente consultada por el diario Kommersant dijo que un juez instructor del Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso) continúa investigando el caso.En tanto,"A pesar de los acontecimientos que tuvieron lugar, el centro sigue funcionando con normalidad de acuerdo con la legislación de la Federación Rusa", declaró la principal oficina del grupo en un comunicado, en un momento de incertidumbre sobre el futuro de la organización y del propio Prigozhin, cuyo paradero este lunes se desconocía.Horas antes,El canciller ruso, Serguei Lavrov, fue más allá y anunció este lunes de manera oficial que el grupo paramilitar continuará sus operaciones en Mali y en República Centroafricana (RCA)., dijo Lavrov en una entrevista con el medio ruso RT.El ministro ruso consideró que Europa en general y Francia en particular han "abandonado la RCA y Mali", países que han recurrido a Rusia y Wagner para tener instructores militares y "garantizar la seguridad de sus dirigentes", reseñó AFP.El grupo armado está acusado de cometer abusos o expoliar recursos naturales allá donde opera.Lavrov aseguró que la tentativa de rebelión armada de Prigozhin no afectará a las relaciones de Rusia con "socios y amigos"., adujo.Los países que no son amigos de Rusia, "francamente, me dan igual", dijo el diplomático. China tambiénEl viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Andrei Rudenko, fue recibido el pasado sábado por el ministro de Relaciones Exteriores chino, Qin GangSegún el secretario de Estado estadounidense,, sigue el relato de Washington y consideró este lunes que la sublevación demuestra que la ofensiva en Ucrania está "resquebrajando el poder ruso" y "afectando a su sistema político"., el levantamiento pone en evidencia "el gran error estratégico que el presidente Putin cometió con su anexión ilegal de Crimea y la guerra contra Ucrania"., numerosos analistas consideran que la crisis en Rusia podría debilitar a las fuerzas invasoras en el terreno y beneficiar a las tropas de Kiev, involucradas en una difícil contraofensiva desde hace semanas, gracias a la ayuda brindada por las potencias occidentales aliadas.anunció este lunes un "paquete estival humanitario" de 35 millones de dólares en ayudas para Ucrania, para satisfacer "las necesidades más urgentes" con comida, agua, productos sanitarios, entre otros., informó que el Ejército ucraniano le arrebató 17 kilómetros cuadrados de terreno a las fuerzas de Moscú, lo que lleva el total de territorio recuperado a 130 kilómetros cuadrados desde principios de junio.Además, la funcionaria anunció que las tropas ucranianas habían recuperado la localidad de Rivnopil, en la región de Donetsk, en el frente Sur, información que fue desmentida por Moscú.El sábado por la noche se informó que, y que el jefe de Wagner había aceptado detener el avance de su combatientes hacia Moscú para evitar derramamiento de sangre., anunció, por su parte, que Prigozhin podría trasladarse a Bielorrusia, bajo garantía personal de Putin, y que se abandonaría el caso penal contra él ni habría persecuciones contra sus seguidores.Aquellos combatientes de Wagner que no hayan participado en la marcha, según Peskov, podrán firmar contratos con el Ministerio de Defensa.