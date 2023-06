Los intendentes que no renovarán mandato pero postulan a sus hijos o sus "delfines"

Quiero contarles que voy a ser precandidata a intendente de San Isidro.



Desde siempre, me formé para trabajar por el bienestar de todas y todos los vecinos, y así lo hice desde la militancia y la función pública.



Por eso, con la responsabilidad que implica, hoy me siento… pic.twitter.com/i9nDzxOj04 — Macarena Posse (@PosseMacarena) June 24, 2023

Sin embargo, varios buscarán que continúe en el poder la dinastía familiar postulando a sus hijos o mantener su influencia a través de sus "delfines".Después de casi 24 años y seis mandatos consecutivos al frente de la administración municipal detras aceptar ser precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula que lidera el diputado del PRO Diego Santilli.En su lugar propuso a su hija,. De ganar, será la tercera generación y la gestión número 12 de la familia al frente del municipio., que juró por primera vez como, un año después de que se creara el distrito, también decidió no volver a competir por el cargo y en su lugar propuso a su hijo,El único intendente que conoce, tampoco firmó como precandidato para las próximas elecciones. Para que compita por Unión por la Patria (UxP) propuso ae intendente en uso de licencia de, no volverá a tratar de revalidar el cargo. En su reemplazo pidió que se respalde la propuesta del presidente de la Cámara de Diputados,; postulación que él acompaña como precandidato a primer concejal., jefe comunal del distrito más importante de la región sureña, Bahía Blanca, decidió dar un paso al costado y no competir por un tercer mandato. En su lugar, se inscribiópor el espacio que lidera a nivel nacional la precandidata presidencial Patricia Bullrich y él encabeza la boleta de precandidatos provinciales para el Parlasur., competirá en las próximas PASO como precandidato a gobernador por el sector que lidera la exministra de Seguridad del macrismo. En su lugar, respaldó a su actual interino,Tampoco competirá el, quien firmó como precandidato a diputado provincial por la Cuarta Sección. En su reemplazo competirá, actual presidente del bloque de Juntos.Tal como lo había anticipado,Firmó como precandidato a diputado nacional de la lista de Bullrich y para el pago chico propuso aEn el interior,Tampoco competirá, quien está de licencia médica desde hace unos meses, y en su reemplazo competirá su hijo, el interinoTampoco disputarán, quien definió que en su lugar participe la jefa de Gabinete de su gestión,, quien también postula a su jefa de Gabinete,La misma decisión tomaronUn grupo aparte lo integran intendentes interinos que, por la decisión de los jefes comunales originales de volver a competir, no pudieron inscribirse, como Juan José Fabiani (Almirante Brown), Carlos Ramil (Escobar), Noelia Correa (Malvinas Argentinas), Karina Menéndez (Merlo), y Marina Lesci (Lomas de Zamora).Hasta hace unas semanas, el ministro de Gobierno porteño,cargo al que finalmente renunció tras decidir que competiría por la jefatura del Gobierno porteño. En su lugar participará competirá quien lo reemplazó ante su salto a ciudad de Buenos Aires,