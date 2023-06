El respeto a los territorios ancestrales, "eje de la resistencia" según un antropólogo

Fernando Miguel Pepe. /Foto: Eva Cabrera.

"Sus demandas, en general, pasan por el respeto a sus territorios ancestrales, en eso no se diferencian de los demás pueblos nación originarias que resisten en nuestros territorios" Fernando Miguel Pepe

Foto: Eva Cabrera.

Lamentablemente pareciera que reprimir a los más débiles, indígenas y maestras en este caso, da rédito electoral y ya lo vimos en 2017 con la represión al pueblo Mapuche Fernando Miguel Pepe

Foto: Eva Cabrera.

El común denominador de las demandas de los pueblos originarios reside en el "respeto a sus territorios ancestrales" y en estos tiempos de explotaciones económicas-empresariales de los recursos naturales de esas regiones representan, en gran parte, el "eje de la resistencia", según el antropólogo Fernando Miguel Pepe.Desde su labor a lo largo de todo el país y como fundador del colectivo GUIAS (Grupo Universitario en Investigación en Antropología Social), el licenciado Pepe aporta su mirada, en relación al conflicto social que, por estos días, atraviesa a la provincia de Jujuy, vinculada a la situación de las múltiples comunidades originarias del noroeste argentino."Sus demandas, en general, pasan por el respeto a sus territorios ancestrales, en eso no se diferencian de los demás pueblos nación originarias que resisten en nuestros territorios", apuntó.Sobre el llamado "genocidio indígena" es sabido que alcanzó a todas las comunidades y como consecuencia de ello,, precisó el antropólogo, egresado de la Universidad Nacional de La Plata.a fuerza de balas,. Y", agregó., Fernando Pepe contó a la agencia Télam que "son tremendamente inhóspitos y olvidados, donde. A Bolivia le costó un golpe militar por su defensa de estos recursos, por eso,".Frente a esta situación coyuntural, surge que en los pueblos originarios del NOA "hay muchas comunidades con cosmovisiones diferentes, allí en la puna donde están los salares de litio, pero siempre está por delante con el respeto por la naturaleza y los seres que la habitan. La defensa del medio ambiente y sobre todo sobre sus ancestros que son los custodios de los territorios".Sobre el rol de los pueblos en estos días de convulsión política, social e institucional en la provincia de Jujuy, para el antropólogo Fernando Pepe sucede que "justamente la no consulta a las comunidades es una de las principales razones de las luchas actuales.".. Fue todo muy rápido, sin consulta y con represión. Un combo explosivo. Lamentablemente pareciera que reprimir a los más débiles, indígenas y maestras en este caso, da rédito electoral y ya lo vimos en 2017 con la represión al pueblo Mapuche", sostuvo Pepe.Desde su trayectoria,"Los descendientes directos de las víctimas del genocidio indígenas de fines del siglo XIX sufren sus secuelas aún hoy. Entre las principales secuelas se observa a las económicas al ser despojados de sus territorios ancestrales o las sociales al ser esclavizados en los principales ingenios del país y también las psicológicas derivadas de estas y apoyadas principalmente por el racismo inculcado en la sociedad por la élite de la generación del '80. Han dejado profundas huellas en nuestras comunidades que todavía hay que sanar con una reparación histórica", expresó el antropólogo.Según Pepe, ", con todas las consecuencias negativas que esto conlleva. En numerosos comunidades se está en lucha por la restitución de sus ancestros y ancestras de los museos, pero en todas contra el racismo y de los intentos de apropiación de sus territorios".En el caso de las comunidades del NOA en particular, "hay que sumarles también las consecuencias de haber sufrido el plan genocida de reino de España que realmente fue uno de los más largos y siniestros del mundo con la devastación de los Estados indígenas y sus sociedades en general", concluyó.