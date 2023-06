Recordarán a Kosteki y Santillán con una jornada cultural a 21 años de sus asesinatos

Foto: Leo Vaca.

Habrá bandas en vivo, actividades para niños y niñas, asamblea piquetera transfeminista, paneles, mesas gráficas, muraleadas, feria popular, marcha de antorchas vigilia, y la cobertura en directo de medios alternativos y populares

Militantes sociales y políticos, familiares y amigos de, los dirigentes asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense hace 21 años en el hall de la exestación Avellaneda harán este lunes una "jornada cultural, vigilia y movilización" al pie del Puente Pueyrredón, en el marco de la continuidad del reclamo de justicia para los "responsables políticos" de la denominada "Masacre de Avellaneda"."Vamos a estar desde las 12 con una larga jornada cultural en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki (ex Avellaneda), bajo la consigna '21 años de impunidad, 21 años de lucha. Darío y Maxi, memoria rebelde', un día que culminará con una marcha de antorchas y vigilia", informó a Télam, padre de Darío, quien fue militante del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) en la localidad bonaerense de Lanús.Laindicó que la jornada "servirá para decir además que,, dedicando nuestras vidas a la lucha por cambiarlo todo, tal como soñaban Kosteki y Santillán".Se harán presentes en la exestación Avellaneda desde horas de la mañana "bandas en vivo, actividades para niños y niñas, asamblea piquetera transfeminista, paneles, mesas gráficas, muraleadas, feria popular, marcha de antorchas vigilia, y la cobertura en directo de medios alternativos y populares. Nos encontraremos un año más a seguir dando pelea con alegre rebeldía", resaltaron los organizadores."Nos volvemos a movilizar a 21 años de impunidad, en 21 años de lucha. Y seguimos reclamando cárcel a (Eduardo) Duhalde, (Felipe) Solá, Aníbal Fernández y todos los asesinos!. Darío y Maxi no están solos", expresaron al definir el eje de la protesta.Este lunes se cumplirán 21 años de los asesinatos de los militantes del MTD Aníbal Verón Maximiliano Kosteki y Darío Santillán durante la represión a, ejecutada durante la gestión de Duhalde y que derivó en un adelantamiento del llamado a elecciones.Aquella protesta comenzó con una concentración temprana en las inmediaciones del Puente Pueyrredón que delimita con las avenidas Mitre y a Hipólito Yrigoyen (ex Pavón), a pocas cuadras de laHasta allí habían llegado militantes y dirigentes del MTD Aníbal Verón de distintos distritos de la provincia, e integrantes de la coordinadora del mismo nombre, así como de otras organizaciones como el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y el Polo Obrero, quienes reclamaban un amplio abanico de reivindicaciones sociales para los sectores pobres.Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano, el otro de los militantes asesinados en aquella trágica jornada del año 2002, dijo Télam que en esta nueva conmemoración "volveremos a marchar al Puente Pueyrredón en un cuadro de miseria social que se extiende entre los trabajadores".; los salarios bajos y los trabajos precarios nos recuerdan cada día que esos reclamos fueron las banderas que levantaron Maxi y Darío y tristemente hoy siguen más vigentes que nunca", subrayó., dijo y añadió: "Lo hace para garantizarle a los empresarios y capitalistas hacerse de la tierra, de los recursos naturales, de la vida de los jujeños, que ya no aguantan más la mísera como el resto de nosotros. Para eso usa el aparato represivo y mete una reforma reaccionaria para darle rango constitucional a la liquidación de todos los derechos del pueblo"."Nosotros, los familiares, venimos luchando hace 21 años, no dejamos en todo este tiempo de denunciar y desenmascarar a los gobiernos de turno. Y lo seguiremos haciendo hasta alcanzar la Justicia; lo seguiremos haciendo por Maxi y Darío, cuyos responsables políticos aún no fueron sentados en el banquillo de los acusados. Como también ocurrió con los asesinatos como el de Rafael Nahuel, "Pocho" (Lepratti), Mariano Ferreyra, (Facundo) Astudillo Castro, Santiago Maldonado y tantos otros", completó Vanina Kosteki.