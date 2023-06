Kicillof lanzó su primer spot y valoró a la política como "instrumento de transformación"

"Los invito a salir a reconstruir y hacer historia en la provincia de Buenos Aires", dice el gobernador. / Foto: Prensa

En 2019 comenzamos el camino para reconstruir la provincia de Buenos Aires, recuperar los derechos arrebatados y transformar la vida de las y los bonaerenses. Con prioridades claras y cerca de nuestro pueblo.



Pero aún quedan muchas cosas por resolver. Los invito a que sigamos… pic.twitter.com/x2JXK99jR3 — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 25, 2023

Un repaso de la gestión

El gobernador bonaerense,, ponderó la política "como un instrumento de transformación" en su primer spot de campaña tras oficializarse su candidatura a la reelección en la alianza oficialista Unión por la Patria (UxP)."Nuestras banderas y prioridades no las íbamos a abandonar por más que nos trataran de desprestigiar, que nos persiguieran mediática, judicialmente, era en la calle, era en las plazas y", señaló Kicillof en un video publicado en sus redes sociales tras el cierre de listas.Paralelamente,, como antesala del proselitismo que se avecina.Se trata de un auto que es propiedad del jefe de asesores, Carlos Bianco, amigo personal de Kicillof, y con el que recorrieron la provincia, de manera informal, durante la campaña de hace cuatro años.En tanto, en el otro spot, de estilo más formal, una voz señala que "esto recién empieza".El material tiene una duración de por poco más de 4 minutos y allí se suceden imágenes donde, inaugurando obras en distintos puntos de la provincia y también con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente Néstor Kirchner., señala Kicillof.Posteriormente, aparece la voz en off de Néstor Kirchner con su recordada frase "Vengo a proponerles un sueño" y luego a la Vicepresidenta que clama por el "derecho a ser felices"., completa, para cerrar con la fraseAdemás, Kicillof destaca que "la austeridad, el contacto directo no solo son un instrumento de campaña, sino que van a hacer los factores centrales del próximo Gobierno de la provincia de Buenos Aires".Frente a cámara, y en una imagen que parece ser de la campaña de 2019, el gobernador bonaerense indica queDurante el spot se repasa parte de la gestión provincial con placas que enumeran: el derecho a la igualdad y la; el derecho a la protección;; el derecho a la educación y los; el derecho a la salud, y la; el derecho a la producción, y "También se menciona el derecho al trabajo, se destaca que la provincia bonaerense tiene el; el derecho al desarrollo y las "mejoras de 5.500 kilómetros de rutas y 625 de nuevas autovías"; el derecho a un banco, en referencia al Banco Provincia que -se dice- "produce con los 6 millones de bonaerenses" que utilizan la cuenta DNI.Se resalta, además, el derecho a la dignidad con las; el derecho a disfrutar y los "120 mil estudiantes" que tuvieron su viaje de egresados; el derecho al hogar y las "40 mil viviendas en construcción"; el derecho al arraigo con los "nuevos centros de formación universitaria" en los 40 municipios.