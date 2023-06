Al menos ocho fórmulas competirán por la jefatura de Gobierno de la Ciudad.

Al menos ocho fórmulas quedaron oficializadas este ante las juntas electorales partidarias para competir en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre las cuales se distingue la interna de Juntos por el Cambio (JxC) y el consenso alcanzado entre la mayoría de los espacios que conformaban Unión por la Patria (UxP).ministro de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como postulante al Ejecutivo porteño, una candidatura acordada luego de la realización de una encuesta interna.En ese sondeo, el primo del expresidente Mauricio Macri se impuso sobre el ministro de Salud del gobierno de Rodríguez Larreta, Fernán Quiroz, según indicaron fuentes partidarias."Hoy firmé los documentos electorales que registran mi participación como precandidato por el Pro a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es el primer paso. Juntos vamos a dar todos los que vienen, para continuar lo que está bien, mejorar lo que está incompleto y cambiar lo que está mal", expresó el primo de Mauricio Macri en redes sociales tras cumplir ese requisito.Su contendiente en la primaria será el senador nacional por el radicalismo, Martín Lousteau, quien en las últimas horas logró sumar a su espacio a otra anotada como precandidata a ocupar ese lugar, la actual diputada nacional Graciela Ocaña - de Confianza Pública-, que aceptó declinar su postulación a cambio de ser la primera en la lista de candidatos a legisladores porteños en la boleta encabezada por el ex ministro de Economía nacional."Vamos a gobernar para consolidar todas las cosas que se hicieron bien en estos años y aportar una nueva impronta para llevar adelante todo lo que falta", prometió durante una reciente actividad de campaña, Lousteau, en un tono ahora más amigable hacia la gestión PRO en la Ciudad., especialista en Aeronaútica. "Estamos muy contentos de que se sume. Un luchador en todo sentido. Valiente y comprometido con sus ideas, nos va a ayudar a trabajar por una Buenos Aires más moderna y más segura", expresó el precandidato del PRO., ungido para afrontar la contienda electoral luego de que Ricardo López Murphy desistiera de competir en la interna de ese sello."Tenemos la valentía, las ganas y la capacidad para cambiar las cosas en serio. Este 13 de agosto construyamos una Ciudad más libre, ordenada y segura. Merecemos una Ciudad mejor y juntos la vamos a construir", expresó en su cuenta de Twitter el marido de la conductora televisiva y modelo Carolina 'Pampita' Ardohain., y su correlato porteño Unión por la Ciudad, finalmente se logró elPedro Rosemblat anunció que se bajaba en pos de la unidad; en tanto que en el entorno del productor artístico Eugenio 'Nito' Artaza, se mantuvo un estricto silencio desde las 21 horas.Hace dos días, Santoro confirmó su precandidatura y presentó un programa con más de 100 ideas, normas y políticas públicas para convertirse en "una alternativa para gobernar" y "humanizar" la ciudad de Buenos Aires."El gran debate que tenemos que tener es si queremos ser solamente oposición o si queremos ser verdaderamente una alternativa para gobernar", enfatizó.Por su parte Rosemblat, que milita por el Frente Patria Grande y es acompañado por la legisladora Ofelia Fernández, afirmó este sábado antes de declinar su candidatura que "la conducción del macrismo" en la ciudad de Buenos Aires "es pésima" y que "los problemas más elementales no fueron resueltos porque ni siquiera lo intentaron porque gobiernan para los amigos".En tanto,como precandidato presidencial, irá como único aspirante al 'Sillón de De la Rúa' el actual legislador, agente financiero y bursátil,quien expresó al estampar su firma: "Lo hago con la convicción de terminar con los piqueteros, los chorros y todos los que se creen que pueden pasar por encima de los ciudadanos. Nos merecemos vivir en un país y una ciudad mejor, hagámoslo realidad", delegada gremial de la Agrupación Bordó de Trabajadores No Docentes de la UBA y dirigente nacional del Partido Obrero; en tanto que por el Nuevo MAS, que no se unió al frente, encabezará Héctor "Chino" Heberling, dirigente ferroviario.Por último,, quien tiene antecedentes como candidato a comunero y como uno de los impulsores de de la "Asamblea de Vecinos por la Luz", agrupación que nuclea y organiza a vecinos damnificados por los cortes de luz en el distrito capitalino.