UxP oficializó la fórmula Massa-Rossi e inscribió listas con mayoría kirchnerista

Unión por la Patria (UxP) oficializó este sábado su fórmula presidencial integrada por el ministro de Economía,, y el jefe de Gabinete,, en una inscripción de precandidaturas que mostró como rasgo central una presencia importante del kirchnerismo en las listas legislativas de la provincia de Buenos Aires.Al filo del cierre del plazo electoral , se confirmó que el primer precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires será el ministro del Interiormientras que en Diputados la lista será encabezada por el titular del PJ bonaerenseLa lista de precandidatos a diputados nacionales por el distrito bonaerense se completará conen segundo lugar, seguida por el gremialista del gremio mecánico Smata(3), la massista(4), el canciller(5), la titular del Pami(6) y(7).Para el Senado, como segunda junto a De Pedro estará la actual senadora, otra dirigente de estrechísima confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner.La lista para Diputados no fue tan fácil de acordar, porque trascendió que algunos de los precandidatos manifestaron en algún momento del día que no estaban dispuestos a compartir la nómina con dirigentes de otro sector de la coalición oficialista.Sin escapar a las tensiones y acuerdos de último momento, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, será el precandidato por UxP en búsqueda de la reelección , mientras que, lo que fue un punto de mucha discusión.La resolución llegó tras negociaciones de último momento en la residencia del jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde en La Plata, donde mantuvo reuniones la cúpula partidaria que conduce el diputado Máximo Kirchner.Otro de los temas que generó suspenso fue la determinación del abogado y dirigente social del Frente Patria Grande Juan Grabois de presentar su precandidatura a presidente por el sublema 'Justa y Soberana' junto a la investigadora del Coniceten el marco de UxP.Doctora en Ciencias Sociales y docente universitaria, la compañera de fórmula de Grabois es hija de Juan Manuel, el histórico exsecretario general del Movimiento Nacional Justicialista que tuvo un rol protagónico para el regreso del general Perón en 1972 y que a finales del año pasado presentó un libro contando sus vivencias.Con el paso de las horas, yAlgunos dirigentes de UxP advirtieron que la decisión era que participara pero con una boleta corta, por lo que no tendrá la posibilidad de tener su nombre y el de Abal Medina junto al resto de las categorías de UxP.En el equipo de Grabois, por el contrario, aseguraban queLa resolución de esta incógnita estará en manos de la Junta Electoral de UxP, que tiene 48 horas para definirlo.Una de las decisiones relevantes de la jornada estuvo centrada en, quien será el primer precandidato al Senado por la provincia de Buenos Aires Su postulación para una banca muy importante en la provincia más poblada del país implicó un reconocimiento para quien había asumido la riesgosa apuesta de ser precandidato a presidente y, en pos de la unidad, debió declinar sus aspiraciones tras una reingeniería ejecutada a toda velocidad y de un modo bastante áspero.El dato de que la segunda precandidata a la Cámara alta sea Di Tullio también puede ser leído como unAdemás de una presencia importante del kirchnerismo en las listas de la provincia de Buenos Aires, la jornada mostró otro rasgo importante en la decisión de abrir las PASO para que los movimientos sociales -sobre todo el Movimiento Evita- puedan presentar candidatos propios en municipios gobernados por el PJ.Se trata de una decisión no frecuente, porque en otros procesos electorales los jefes comunales impusieron el criterio de que hubiera una lista única en sus distritos y limitaron la competencia interna a las comunas gobernadas por Juntos por el Cambio.En este marco,Se espera una campaña muy dura en ese distrito, en el que el justicialismo posee un gran caudal de votos.También habrá puja interna en, tierra del actual ministro de Obras Públicas, donde el dirigente del Movimiento Evita Leonardo Grosso se anotó como precandidato para disputar la candidatura con el jefe comunal Fernando Moreira, quien va por su reelección.Al inicio de la tarde, antes de que comenzaran las definiciones, los principales dirigentes de UxP cruzaron saludos y felicitaciones por las redes sociale.El propiopor Twitter y le transmitió: "Gracias Wadito querido.".Minutos antes, el ministro del Interior había publicado también en esa red social: "El país enfrenta grandes desafíos. Siempre fui un militante y seguiré aportando a este proyecto desde el lugar que me toque, sin personalismos ni egoísmos. Vamos a construir la victoria de Sergio Massa presidente y Axel Kicillof gobernador".Por su parte,, precandidato a vicepresidente, consideró que " hay pocos dirigentes con la capacidad de gestión que tiene Massa . Es un dirigente político que tiene experiencia, tiene referencia en el conjunto de la sociedad, conoce acabadamente los problemas de los argentinos y tiene una mirada muy certera del cual es el camino que tenemos que transitar", enfatizó.Respecto de la supuesta ausencia de un dirigente kirchnerista en la fórmula presidencial,. Es obvio que la propuesta para integrar la fórmula surgió del Presidente porque yo soy su jefe de Gabinete. Siempre dije que soy un kirchnerista que estaba a la gestión de Alberto Fernández. Por la mañana, la primera en tuitear fue la titular de Aysa y esposa de Massa, Malena Galmarini, quien subió una foto de la intimidad del hogar con el ministro de Economía durmiendo en la cama junto a su perro Patán: "El reposo del guerrero. Con vos hasta el infinito".Mientras continúan las reuniones para definir las estrategias comunicacionales, el diseño de la campaña y organizar el primer acto del binomio Massa-Rossi, el ministro de Economía tiene que viajar a EEUU para reunirse con el staff técnico del FMI y avanzar en las negociaciones con el organismo multilateral adelante los desembolsos previstos para lo que resta del año.