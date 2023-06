Rossi: "Alberto me preguntó si acompañaría a Massa. Tardé como tres segundos en pensarlo"

Foto: Pepe Mateos

Foto: Presidencia

"Tardé como tres segundos en pensarlo"

El jefe de Gabinete y flamante precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, aseguró en la noche del sábado sentir un "enorme orgullo" por representar en ese rol a la coalición oficialista y destacó que, "a la hora de demostrar responsabilidad", aparecieron actitudes políticas de "muchísima generosidad" dentro del espacio político., destacó Rossi en declaraciones formuladas al canal C5N.En ese sentido, el jefe de Gabinete destacó que "es un motivo de enorme orgullo" representar la coalición como precandidato a Vicepresidente y aseguró que siempre defendió la idea de ser "respetuoso del proceso político interno"."Uno nunca podía cerrar la puerta a que aparezca una instancia y un proceso que nos permita una síntesis como fue esto. Hubo actitudes de muchísima generosidad como la (del ministro de Interior,, (el gobernador de Tucumán,, y (el embajador en Brasil,que permitieron que se alumbrase esta fórmula que rápidamente generó el apoyo de gobernadores, intendentes, del movimiento obrero organizado y la CGT", afirmó.Rossi también ponderó de su compañero de fórmula, Sergio Massa, su "capacidad de gestión" y el conocimiento "muy acabado de las potencialidades de la Argentina y de lo que significan los lugares que hay que potenciar par lograr el despegue definitivo de nuestro país"."El año que viene la Argentina va a tener equilibrada su situación energética y va a estar en las vísperas de vivir un shock exportador más que importante.", subrayó.Además, añadió que, aunque "hay tres tercios de espacios políticos" de cara al proceso electoral, solo hay "dos proyectos" en discusión ya que "Juntos por el Cambio y los libertarios tienen puntos de contacto" y hablan de "una devaluación abrupta, mayor inflación, más pobreza e indigencia"."El año que vene no será necesario un ajuste; vamos a tener mayores libertades para gestionar la economía.", apuntó.Al ser consultado sobre cómo conoció la propuesta para integrar la fórmula presidencial, Rossi reveló que el presidente, Alberto Fernández, lo llamó "el viernes por a tarde" y que, para ese momento, ya había decidido "internamente" no presentarse como precandidato a Presidente., bromeó.Además, agregó que el viernes"Todo muy bien. Cristina tiene un liderazgo nato en nuestro espacio político. Ya había dicho que no iba a ser candidata pero ese nivel de liderazgo lo va a seguir ejerciendo sin ninguna duda", aseveró.Finalmente, Rossi se expresó sobre los espacios dentro de la alianza que han sido críticos de esta fórmula:"Espero que logremos con ellos la síntesis. Es muy bueno que nuestro espacio se sienta permanentemente interpelado ideológicamente", completó.