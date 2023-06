La recreación de la toma de la Isla Martín García convocó a una multitud

La actividad fue protagonizada por más de un centenar de personas de las agrupaciones recreacionistas Asociación Civil Americana de Recreacionistas Históricos / Foto: Pepe Mateos.

¡Viva La Patria! Exclamó una multitud en la tarde de este sábado en el barrio porteño de La Boca cuando el "comandante realista" se rindió ante las tropas criollas en la conclusión de la recreación histórica de la toma de la Isla Martín García que se realizó en Casa Amarilla para homenajear al prócer naval de la independencia argentina, el almirante Guillermo Brown.El edificio que replica la antigua casa del Almirante Brown fue utilizado como "fuerte" por las tropas "realistas" que montaron cañones junto a las escalinatas y eran animados por un grupo de gaiteros, mientras que en la explanada del predio las tropas patriotas desplegaban tropas de fusileros y eran acompañados por un tambor como el de Tacuarí.Cuando el comandante enemigo se negó a rendirse comenzó un estruendoso intercambio de disparos de salva que se extendió por varios minutos haciendo que muchos transeúntes curiosos se fuesen sumando al público, que estalló en festejos cuando las tropas realistas arriaron sus banderas y tocaron retirada.La actividad fue protagonizada por más de un centenar de hombres, mujeres y niños que forman parte de alguna de las trece agrupaciones recreacionistas Asociación Civil Americana de Recreacionistas Históricos (Acarhi); cada uno de ellos llevaba uniformes, indumentarias, armas o herramientas propias de las Guerras de la Independencia y sus maniobras se realizaban de acuerdo a los usos de ese período.Esta propuesta formó parte de lapara celebrar los 246 años de nacimiento de Guillermo Brown, y en ocasión del 75° aniversario de la creación del Instituto Browniano y 40° aniversario de la inauguración formal de Casa Amarilla., pero cuando no está navegando es integrante de "Corsarios del Plata", una agrupación en la que cumple el rol de marinero, y también preside la Asociación Civil Americana de Recreacionistas Históricos (Acarhi).En diálogo con Télam, Consorti afirmó que "da la casualidad que yo soy marino mercante, pero los grupos recreacionistas están integrados por maestros, profesores, profesionales, comerciantes y gente de muchos orígenes a la que le gusta revivir y mostrarle a los demás las cosas que sucedían en la época en la que nacía la patria; tratamos de recrear el modo de vida de la gente del pueblo, de los soldados, y en el caso de algunos grupos también de reflejar determinados regimientos o unidades militares que tuvieron un fuerte protagonismo en nuestra historia"."Los, a lo largo de ese tiempo fuimos perfeccionando nuestras armas y uniformes y fuimos estudiando cada vez más sobre las unidades que buscamos recrear, sobre la época, el contexto y cada uno de los combates que buscamos recrear; no se trata de imitar todo tal cuál fue porque muchas veces no es posible, pero sí de ser lo más fieles posibles a la historia", señaló.Consorti contó que "cada recreador es dueño de sus armas, equipos y uniformes, y trabaja sobre ellos de manera constante a lo largo del tiempo en la medida en la que consigue insumos o elementos y en que su investigación histórica lo va a acercando a la versión más cercana a lo que era aquella época; acá no hay sponsors, somos un montón de voluntades en común en la que cada uno aporta lo que tiene"."Para esta recreación venimos trabajando desde hace dos meses, fuimos charlando entre los grupos para ver como podíamos recrear un desembarco en un lugar en el que no hay río y como podíamos ajustar lo que podemos hacer para que represente lo que sucedió; puede que algunos movimientos parezcan toscos, pero esta recreación tiene un plan de quince páginas en el que cada una de las acciones que se realizaron tuvo un sentido y representa algún aspecto de la batalla", añadió.El marino indicó que "los cañones y las armas son de recreacionistas que practican con ellas en polígonos autorizados; si bien no disparamos munición el uso de pólvora conlleva la posibilidad de alguna quemadura y por eso sólo disparan recreacionistas debidamente capacitados, del mismo modo cuando recreamos cargas con bayonetas no usamos las bayonetas porque si alguien se tropieza puede haber alguna herida, en estas presentaciones se pueden escuchar muchos estruendos y explosiones pero todo lo que hacemos es bajo estrictas medidas de seguridad".El, que además de haber sido jefe de la Armada Argentina combatió en la Guerra de Malvinas como teniente de fragata a bordo del submarino "Santa Fe".En diálogo con Télam, Martín dijo que "lo que se recreó esta tarde es la toma de la Isla Martín García, un combate que sucedió entre el 14 y el 15 de marzo de 1814 que fue el paso necesario de Guillermo Brown para después poder batir a flota realista que defendía el puerto de Montevideo, lo que fue imprescindible para que las tropas patriotas puedan rendir esa plaza que resistía al sitio con insumos que le llegaban por mar"."El general San Martín consideró que el combate naval de Montevideo, que permitió liberar esa plaza, había sido el hecho más importante de la revolución hasta ese momento porque impedía que los realistas sean una amenaza desde el Atlántico y le permitió a él comenzar su plan de liberar Chile y Perú con las espaldas cubiertas", añadió."Estas personas que hoy vemos vestidas con estos trajes y uniformes han estudiado y se han preparado durante mucho tiempo y hacen una tarea muy valiosa para ayudarnos a dimensionar los esfuerzos que se hicieron en aquellos momentos de manera que quizá no tomamos en cuenta cuando leemos un libro", finalizó el militar.Además, también participó de la actividad la banda de la Armada Argentina que antes de la recreación brindó a los presentes un espectáculo musical que reunía marchas militares con piezas del cancionero popular.