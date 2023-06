Tras la suba salarial, docentes jujeños levantan el paro y vuelven a las aulas

Foto: Leo Vaca.

Foto: Leo Vaca.

Se dispuso la inmediata convocatoria a asamblea y el llamado a paro en caso de que continúen intimidaciones por parte de la policía local

Elde Jujuy, que sostenía un paro por tiempo indeterminado desde hace tres semanas, decidió este sábado levantar la medida de fuerza tras analizar en una asamblea general la propuesta de aumento salarial ofrecida por el Gobierno local, mientras que los docentes nucleados en Sadop resolvieron una medida similar.Los docentes del nivel inicial y primario, nucleados en su mayoría en la, por su parte, avanzaban este sábado en asambleas zonales -iniciadas este viernes-, y en el marco de un congreso provincial, a resolverse este domingo a partir de las 10, definirán si retornarán también el lunes a las aulas en la provincia.En el marco del sostenido paro docente, el gobierno jujeño convocó el pasado jueves a los gremios y propuso mejoras en distintas variables y conceptos, que permitirán arribar a un mínimo salarial docente de $200.000, a liquidar con los haberes del mes de junio.También ofreció que,, expresó la secretaria general del Cedems, Mercedes Sosa, tras concluir en la tarde de este sábado una extensa asamblea que sumó más de 400 profesores asistentes, en un club de la capital provincial.Detalló que, con una reducida diferencia de votos, se avanzó en aceptar la oferta salarial realizada por el Gobierno local.No obstante, se volvió a pronunciar el rechazo a la reforma de la Constitución provincial , y la asamblea habilitó laTambién se dispuso la inmediata convocatoria a asamblea y el llamado a paro en caso de que continúen intimidaciones por parte de la policía local, en el marco de distintos episodios que vienen denunciando.En cuanto a la reforma constitucional, que fue una de las principales preocupaciones abordadas, durante la asamblea estuvieron convocados abogados del fuero local a cargo de exponer sobre los derechos docentes lesionados y qué acciones se pueden tomar.También se ratificó el acompañamiento que sostiene el sector con respecto al reclamo particular de las comunidades indígenas en el marco de la reforma constitucional, con distintos cortes de ruta que llevan más de una semana.Sosa indicó en declaraciones EnterateJujuy.com que seguirán reclamando por las reivindicaciones pendientes y que la próxima reunión paritaria se programó para el 13 de julio.La comisión directiva de Sadop Jujuy, por su parte, informó en un comunicado que en reunión de delegados "se analizó la propuesta salarial" ofrecida en la paritaria del 21 de junio el Gobierno provincial y resolvió "aceptar la propuesta salarial para el mes de junio" y "retomar las clases a partir del 26" de este mes.Asimismo, resolvió continuar en la negociación paritaria convocada para el 13 de julio, rechazar la reforma constitucional "por considerarla inconsulta e inconstitucional" y "apoyo a los pueblos originarios" de la provincia.Otro de los espacios de paro convocado a paritarias esta semana fue el, que no aceptó la oferta extendida por el Gobierno provincial y realizó una contrapropuesta. La reunión pasó a un cuarto intermedio."Luego de fuertes debates el Seom Jujuy no aceptó la propuesta salarial de $ 130.000 de piso salarial para las situaciones de revista más bajas y un 10 % de aumento para el resto del escalafón de planta permanente, propuesta que ya habían aceptado otros gremios estatales", comunicó anoche el espacio, y sostuvo que continuarán de paro en toda la provincia hasta el lunes.En tanto, se afirmó que la posible aceptación de la propuesta salarial no va a incluir dejar de lado la demanda por el rechazo a la reforma constitucional del Gobernador Gerardo Morales, ya que "son exigencias independientes".