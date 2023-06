El economista mediático que reniega del Estado y aspira a la Presidencia

"No vine a la política a guiar corderos sino para despertar leones" / Foto: Pepe Mateos.

El economista Javier Milei, fundador de la fuerza de ultraderecha La Libertad Avanza y debutante en una carrera presidencial tras sólo dos años en el rol de diputado, saltó a la política con el envión que le dio su paso por la TV, donde desplegó un discurso exacerbado y disruptivo que le dio popularidad y le garantizó seguidores entre los detractores de la política."No vine a la política a guiar corderos y (sic) sino para despertar leones", es la frase-título que subrayada con mayúsculas que antecede a un sintético currículum de Milei publicado en la página web de su partido político, donde no hay referencias sobre los trabajos que realizó antes de llegar a la Cámara de Diputados., a quien definió como "el mejor presidente de la Argentina de todos los tiempos".Quizá esté atada a esa convicción una parte de su actividad en el pasado: cuando se desempeñó como "economista jefe de Máxima AFJP (Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), coordinador del Estudio Broda y asesor del Gobierno argentino en el CIADI", según el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA.Hijo de un padre colectivero y madre ama de casa,en el territorio porteño y, según esa reseña biográfica, incursionó de joven en el fútbol y en la música.A los 18 años fue arquero en las inferiores de Chacarita ey componía "temas propios", según contó en una entrevista que publicó en el 2018 el diario Perfil bajo el título "La insólita vida privada y familiar de Milei, el economista más polémico"."Luego de la hiperinflación de 1989 decidí estudiar economía para comprender el fenómeno monetario y social que afectó a la Argentina y en 1993 me recibí de licenciado en Economía de la Universidad de Belgrano", señaló el libertario, y unas líneas después resaltó su autoría de "52 artículos académicos, 16 libros y más de 500 artículos de divulgación en medios gráficos".Acérrimo adherente a la Escuela Austríaca de Economía, con dos posgrados pero sin doctorado, el precandidato fue acusado de plagio por notas que escribió desde el 2016 para el diario El Cronista."Desde Ludwig von Mises hasta Murray Rothbard, pasando por F.A. Hayek o Walter Block, Javier Milei los plagió a todos", aseguró el creador del blog @marcotullius y remarcó: "Firmó notas que él no escribió sino copió, palabra por palabra, a luminarias del liberalismo clásico y el libertarismo".Su persistente derrotero por canales de televisión de los últimos años, donde profundizó, como también respecto a los, le valió un lugar constante en un sector del periodismo, alineado con los grandes grupos económicos.Pero además, su construcción mediática como 'outsider' de la política, con un discurso exaltado, que roza fórmulas de odio y le valió numerosas peleas televisivas y radiales, le dio también el piso de visibilidad necesario que en el 2020 lo llevó a anunciar que se lanzaría a la pelea presidencial de este año."Los políticos son sociópatas", o son "enemigos de los que producimos, de los que estamos dispuestos a laburar", fueron algunas de las frases lanzadas por Milei, quien tiene como, pero también suele disparar contra dirigentes de la oposición."(María Eugenia) Vidal es vomitivamente colectivista, recontra zurda", enfatizó en una entrevista televisiva el hombre que reniega del sueldo que le paga el Estado por su rol parlamentario y sortea mes a mes sus haberes (el 15 de junio pasado fue el último sorteo por una dieta de $702.530).Suele referirse también al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, como "el señor que tiene más de 40 familiares en el Estado" y al jefe comunal porteño Horacio Rodríguez Larreta lo definió como "un perdedor, un cobarde y un inseguro".A la contienda presidencial Milei llega con el crédito de haber alcanzado el tercer lugar en la CABA en los comicios parlamentarios del, cuando fue(Juntos por el Cambio logró 47,05% y el Frente de Todos, 25,10%).Su boleta recibió un fuerte respaldo en los barrios de Recoleta, Palermo, Retiro y Villa Devoto, pero el mayor número de votos se concentró, paradójicamente, en el sur de la ciudad, en Parque Avellaneda, donde los índices de pobreza son más altos.Con esos números accedió al Congreso, acompañado por su ahora precandidata a vicepresidenta, la abogada, que reivindica a los represores condenados por crímenes de lesa humanidad.Villarruel generó fuertes polémicas en el Congreso y tuvocon declaraciones provocativas queSobre las actividades actuales de Milei, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA menciona que "se desempeña como economista jefe de la Fundación Acordar, es miembro del B20, del Grupo de Política Económica de ICC Internacional (asesor del G20 en el diseño de políticas económicas) y del World Economic Forum"."Es especialista en temas de crecimiento con y sin dinero. Ha sido profesor de Microeconomía, Macroeconomía, Teoría Monetaria, Teoría Financiera, Crecimiento Económico y Economía Matemática, tanto en universidades de Argentina como en el exterior", agrega ese espacio de consultoría, que además destaca los libros de su autoría: "Política Económica Contrarreloj", "Lecturas de Economía en tiempos del kirchnerismo" y "El retorno al Sendero de la Decadencia Argentina"."Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Hagamos un punto y aparte. Viva la libertad carajo", es el mensaje fijado -otra vez en mayúsculas- en la cuenta de Twitter de Milei, donde abundan los retuits que el propio precandidato hace de las expresiones de idolatría que recibe de sus seguidores.Para esa Argentina "distinta" que propone Milei sumó como parte del denominado "Dream Team" que lo asesorará si llega a la Presidencia a los economistas y exfuncionarios menemistas Darío Epstein, Roque Fernández y Carlos Rodríguez.Entre los, algunas crónicas periodísticas mencionaron como un actor clave a Sebastián Braun, que forma parte de la familia dueña de la cadena de supermercados patagónica La Anónima y además es primo de Marcos Peña Braun, exjefe de Gabinete del expresidente Mauricio Macri.De hecho, en las legislativas del 2021 Braun figuró como el único aportante privado del candidato libertario, con un $1.100.000, según lo declarado en la Justicia Electoral.Por su desempeño como economista jefe de la Corporación América, un consorcio de empresas que pertenecen a Eduardo Eurnekian, cuyo patrimonio según la Revista Forbes está valuado en U$S1.900 millones, el medio La Izquierda Diario advirtió: