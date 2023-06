Riquelme se despide el domingo en la Bombonera, con Messi como invitado especial

Entre los invitados a jugar el partido despedida de Román, la presencia de Lionel Messi acapara todas las miradas.

, quien festeja este sábado su cumpleaños 45 y es uno de los ídolos más grande de la historia de Boca, hará el domingo desde las 16.00 su partido despedida en la Bombonera, con entradas agotadas y la presencia estelar, entre otros, de, quien también festeja este sábado sus primeros 36 años., donde saldrá a divertirse, rodeado de jugadores que compartieron con él su paso por Boca Juniors y por el seleccionado argentino.El histórico exenganche xeneize empezó en la noche del viernes el festejo de su cumpleaños, junto a entrenadores de las divisiones inferiores, excompañeros, amigos y el secretario del club, Ricardo Rosica. Todo se dio en el centro de entrenamiento de Ezeiza.Después de ocho años de haber anunciado su retiro, en enero de 2015 (su último club resultó Argentinos Juniors), Román tendrá finalmente su esperada fiesta despedida, ahora como vicepresidente del club que es hincha.El último partido oficial que jugó en esa cancha fue el 11 de mayo del 2014 en la victoria ante Lanús por 3 a 0 en la fecha 18 del torneo Final.Aquellos que estén entre los privilegiados 56 mil espectadores que llenarán en el estadio Alberto J. Armando -seguramente- vivirán una de las jornadas que quedarán en la historia de la memoria colectiva., según la ubicación.Las puertas se abrirán a las 12.00 para que la multitud entre con tranquilidad. A las 16.00 comenzará la fiesta con shows musicales y a las 18.00 será el partido principal entre el Boca del 2000 y la selección Argentina del 2006 y 2008. El evento finalizará con las palabras de Román al público en forma de despedida.El festejo será televisado por la TV Pública, con producción de Torneos y Competencias, desde las 17.00 y están acreditados 400 medios del país y del exterior.En cuanto al tema de seguridad, el encuentro tendrá el protocolo por parte de los organismos de la Ciudad de Buenos Aires como si fuera un superclásico con 1200 efectivos sumando los agentes privados.De los invitados la presencia de. El rosarino será el otro gran protagonista, que requerirá un tratamiento especial para su llegada y salida de la Bombonera.El mejor jugador del mundo pisara por séptima el césped del templo xeneize; anteriormente lo hizo cinco veces con el seleccionado nacional y la otra en un partido a beneficio de la fundación de Javier "Pupi" Zanetti.Román y el futuro jugador del Inter Miami serán los únicos dos invitados que no estarán en el lunch previo que se realizará para los futbolistas y entrenadores convocados desde las 13.00 en el hotel ubicado en el barrio de Monserrat, donde habitualmente se concentra el plantel boquense.En tantoconducirán a los futbolistas del seleccionado argentino.Messi no será el único jugador de la 'Scaloneta' en actividad que actuará, ya que Riquelme compartió vestuario con otros comoen su época en Boca yen los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Ambos jugadores, a través de un video que se viralizó en las redes sociales, confirmaron su participación en el amistoso.El cuerpo técnico del seleccionado también estará presente cona la cabeza, que subió un video confirmando su presencia, junto aPor parte de Boca estarán casi todos los futbolistas de la época dorada de Bianchi, que usarán la camiseta oficial y con el nuevo auspiciante de una agencia de apuestas en su pecho, con dos ausencias importantes como las deEl mellizo platense, que había anunciado en redes su presencia, lo llamó a Riquelme para disculparse, ya que iba a ver el partido de su hijo en la final Sub 20 de la MLS.En tanto, el exgoleador dirige a Platense, que jugará el domingo ante Arsenal, en Sarandí, desde las 15.30.En la previa al homenaje, se presentarán Trueno, quien es oriundo de La Boca y reconocido hincha del Xeneize, Damas Gratis y Onda Sabanera.Riquelme obtuvo con la camiseta de Boca una Copa Intercontinental, 3 Copas Libertadores y 6 títulos locales, entre Liga y Copa. Con su juego quedó marcado para siempre en la historia de la entidad de la Ribera.