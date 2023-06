Black Mirror, la serie de las distopías tecnológicas que ahora evita imaginar un futuro distinto

Serie Black Mirror. / Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

El primer capítulo, "Joan Is Awful" protagonizado por Salma Hayek. / Foto: prensa

La última temporada de Black Mirror refuerza una tendencia que excede a la serie porque también puede rastrearse en la literatura y el cine al proponer viajes al pasado para imaginar un presente distinto o escenas futuras pero fácilmente imaginables para el espectador, en una operación que podría leerse como un corrimiento de qué es ciencia ficción y qué no modifica el imaginario sobre qué esperamos del futuro en la era de la Inteligencia Artificial.El encanto de la ficción distópica que pronostica un mundo aterrador o al menos radicalmente distinto está en que no se materialicen todas las predicciones de forma secuencial y exacta, una a una.Black Mirror solía ser una de estas ficciones queen las tramas de sus-desde las emitidas por la televisión pública británica hasta las producidas y lanzadas por Netflix a partir de la tercera temporada-o, al menos, en un presente con un sutil pero icónico cambio tecnológico.Pero las cosas empezaron a cambiar cuando esosy atractivos empezaron a resolverse de manera especular,, estrenado en, el premier del Reino Unido se baja los pantalones y penetra a un cerdo, una escena que generó carcajadas y escándalo de millones de británicos a los que divertía el extremismo de la imagen, en el límite del humor político irreverente.La sorpresa llegó cuatro años después, cuando a mediados de 2015, se publicó una biografía del primer ministro David Cameron, en el que se relataba cómo durante un ritual iniciático universitario había introducido "una parte privada de su anatomía" en la cabeza de un cerdo muerto., laal punto que los creadores decidieron en la sexta temporada, la última estrenada, dar un giro y "dar de baja" a los planteos distópicos (y también por eso sólo dos de los capítulos suceden en el presente) para empezar a trabajar en ucronías, relatos que se preguntan cómo sería el mundo si hiciéramos un cambio puntual en la historia bajo la lógica de "qué hubiera pasado si…". Aún cuando están ancladas temporalmente en el pasado, las ucronías pueden elaborar teorías sobre el presente o vaticinar sobre el futuro, en el gesto profundamente humano de revisar nuestro pasado: ¿Cómo serían hoy las cosas si en el pasado hubieran sido distintas?Autor de libros como "Miles de ojos" o "En el cuerpo una voz",y advierte que elque los consumos culturales hicieron en los últimos años de la. "Creo que puede haber un uso ideológico de lo distópico para crear la ilusión de que lo terrible no está sucediendo ahora sino en un futuro por venir. Esal queese matrimonio, pero todas estas series y películas de las que se nutre la cultura popular la presentan como una amenaza probable. Algo de lo que tenemos que preocuparnos más adelante., sostiene.Por otro lado, entiende queevidencia uny la incapacidad de pensar el futuro de manera distinta a la degeneración del presente. "Hay quecomo único sistema posible, que es lo que celebraba Fukuyama en su ensayo famoso de los años 90. Otra forma de agotamiento de la imaginación puede encontrarse en estay con la recreación del mismo como si se tratara de un museo.está afianzada en laesa es la, propone sobre esta "revalorización" del pasado y cree que, de alguna forma, son parte de una imposibilidad de pensar en un futuro diferente: "Me parece queen cuanto a las ficciones distópicas, porque en ambas sLa nueva novela de Gueorgui Gospadínov, con la que ganó el Booker este año, va por ese lado. Todo este debate de la inteligencia artificial, que parece ser el gran tema de las narrativas distópicas, reavivan ciertas cuestiones que Lyotard trató en su libro ´Lo Inhumano´. El miedo que tenía el filósofo francés radicaba en que la muerte de lo humano representada por las IA también podrían implicar la muerte del disenso, que es lo que constituye nuestro ser político".los capítulos, pero pareciera no ser un "capricho" de los creadores de Black Mirror sino que tiene ecos en otros escenarios ficcionales.quien mejor está trabajando ese terreno essuscomoy trabajan con paradigmas científicos que ahora nos resultan obsoletos", sostiene Barrientos, para quien es muy interesante leer a Larraquy desde Foucault y desde lo que llamó "voluntad de saber".En definitiva, para el autorporque ". "Esto es un síntoma que se remonta a la muerte de la utopía y a la imposibilidad de imaginar un mundo que aparezca como algo distinto del liberalismo (y esto, obviamente, es ideológico). Esa incapacidad de pensar la alternativa se ha grabado a fuego en el sentido común de la gente", analiza y sostienen que es justamente por eso quepor eso mismo, que va en contra de ese sentido común creado por el liberalismo. "Aparece como una narrativa hospitalaria de lo radicalmente otro. Eso otro por venir que cuando se dé, el evento, producirá un cambio total del orden simbólico.", define.escribió dosen la serie, "", publicados por Ediciones Continente, en los cuales los capítulos distópicos de la ficción son el disparador de reflexionesl. Profundo conocedor del "universo Black Mirror" advierte que la concepción de la serie cambió completamente cuando la compró Netflix: "Solía habilitar reflexiones sobre el impacto en nuestra vida del exceso de tecnología y eso estuvo muy logrado en las primeras temporadas que se emitieron en la televisión británica., Ierardo cree que. El primer capítulo, "Joan Is Awful" protagonizado por Salma Hayek, es una suerte de comedia autorreferencial en la que la plataforma se permite burlarse de sí misma y de cómo los algoritmos moldearán nuestra vida en el futuro cercano. "Antes, mucha gente evitaba ver la serie porque se angustiaba. Ahora, eso está invertido,sostiene el filósofo sobre cómo esa trama que pretende alertar sobre la clonación con deepfakes, en verdad, se convierte en una simple comedia pochoclera. Para él, la última temporada de