Biden prometió luchar contra las iniciativas "peligrosas"que frenan el aborto en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este sábado luchar contra lade los dirigentes del Partido Republicano para frenar el acceso al aborto en todo el país, al cumplirse un año del fallo de la Corte Suprema que revocó el derecho constitucional a la interrupción voluntaria del embarazo.La resolución del máximo tribunal estadounidense de anular el fallo histórico de 1973 denominado "Roe vs Wade", que sentó jurisproduncia durante 49 años, devolvió la regulación del aborto a los gobiernos de los estados de forma individual, algunos de los cuales desde entonces"Las prohibiciones estatales son solo el comienzo", dijo Biden en un comunicado en el aniversario del fallo. "Su agenda es extrema, peligrosa y está", subrayó, citado por la agencia AFP.Unos 20 estados, principalmente en el sur y el centro oeste,o han, mientras que otros, sobre todo en las franjas costeras, se movilizaron para proteger ese derecho.El cierre de clínicas de aborto en alrededor de una docena de estados obligó a decenas de miles de mujeres a viajar a otros distritos para interrumpir embarazos no deseados.Biden advirtió que los republicanos estaban trabajando para promulgar una prohibición del aborto en todo el país."Los republicanos del Congreso quieren prohibir el aborto en todo el país, pero ir más allá, al sacar del mercado los medicamentos aprobados por la FDA para interrumpir un embarazo, y dificultar la obtención de anticonceptivos", dijo Biden al referirse a las autorizaciones registradas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), órgano federal encargado de estos asuntos.Si bien con un Congreso estadounidense dividido,Biden dijo que impulsaría las protecciones a nivel federal que estén a su alcance."Mi administración continuará protegiendo ely pedirá al Congreso que restablezca las protecciones del 'Roe vs Wade' en la ley federal de una vez por todas", dijo.El aborto resultó ser unen las elecciones de medio mandato en 2022, a la cual Biden pretende presentarse para la reelección.