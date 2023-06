Argentina se destaca en la región latinoamericana por sus políticas de acceso al aborto

"Leyes y Sombras. Las regulaciones de aborto en América Latina y el Caribe" es un trabajo colaborativo impulsado por Clacai / Foto: Prensa.

La VII Clacai reunió esta semana a casi 400 personas en Panamá / Foto: Prensa.

En la mayoría de los países persisten regímenes restrictivos

Clacai promueve el acceso a la información y a tecnologías modernas y seguras en el marco del pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos, desde una perspectiva de género y equidad.

MxM presentó una guía para comunicar: "Hacer periodismo con perspectiva de género es una decisión política" La Fundación MujeresxMujeres (MxM) de Argentina presentó la Guía para una Comunicación con Perspectiva de Género en la Defensa de Mujeres Criminalizadas por Eventos Obstétricos, durante el Congreso Regional del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (Clacai) que se realizó esta semana en Panamá.



"Se trata de un material que es didáctico y dinámico, que crea una bitácora de cómo, cuándo y por qué comunicar en situaciones donde los abortos se convierten en amenazas latentes de cárcel y en casos periodísticos", explicó la abogada Soledad Deza, presidenta de MxM.



La guía fue un trabajo conjunto de las periodistas Mariana Carbajal, Mariana Iglesias y Silvina Molina en articulación con la Fundación MxM.



"Hacer periodismo con perspectiva de género es una decisión política, pero reflexionar sobre cómo hacerlo representa un claro compromiso con los derechos humanos. Celebramos esta publicación que sintetiza el análisis de una alianza imprescindible de la comunicación y el derecho para una defensa legal feminista de eventos obstétricos", aportó Deza.



La guía recoge no sólo las experiencias periodísticas, sino que realiza una historicidad por distintos casos emblemáticos de la región y de Argentina, profundizando sobre estrategias legales y comunicacionales para la defensa de mujeres criminalizadas, a la vez que brinda coordenadas para una comunicación que potencie la estrategia legal.



"Es una maravillosa herramienta pedagógica. De la mano de la experiencia de periodistas expertas en temáticas de género nos plantea una visión práctica enfocada en cómo comunicar sobre la criminalización de mujeres por eventos obstétricos", destacó Nina Zamberlin, de la organización Fòs Feminista, que apoyó la realización del material.



Zamberlin señaló que "además de repasar la historia, presenta evidencia actualizada y fuentes disponibles, brinda definiciones y categorías, encuadra el lenguaje y los elementos indispensables para conformar una hoja de ruta sobre cómo, cuándo, dónde y por qué comunicar de manera feminista. Felicitamos a Mujeres x Mujeres por darnos un insumo más para guiar buenas prácticas en la desestigmatización del aborto".



La guía puede descargarse gratuitamente haicendo click aquí.

La Argentina es uno de los países que se destaca en la región latinoamericana por su ley de aborto legal para garantizar el derecho de acuerdo a estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reveló un informe que se presentó durante la VII Conferencia del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (Clacai) que reunió esta semana a casi 400 personas en Panamá.es un trabajo colaborativo impulsado por Clacai y realizado por 26 organizaciones que expone los obstáculos y buenas prácticas en 16 países en relación al acceso a la interrupción del embarazo.Se trata del, donde se detallan "las letras grandes y chicas de las normativas", explicaron las impulsoras en una conferencia de prensa.Es que en muchos países, los textos legales no son específicos o lo son demasiado, y las barreras para acceder a las interrupciones legales y voluntarias de embarazos se encuentran en lo que las autoras identifican como "letra chica".El estudiosobre aborto de Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, El Salvador, República Dominicana, México, Paraguay, Panamá, Guatemala, Honduras y Costa Rica.El caso argentino se destaca por tenercon medicamentos, medida recomendada por la OMS, además de contar con laboratorios públicos que producen los remedios utilizados para acceder a la práctica."Argentina cuidó la letra chica de la ley gracias a la acumulación de experiencias y al trabajo conjunto con profesionales de la salud", resaltó la abogada argentina Agustina Ramón Michel, coordinadora de la red jurídica de Clacai y coautora de la investigación.Y señaló que "menos de diez países penalizan completamente el aborto en el mundo pero cuatro de esos diez están en Latinoamérica. Y a contrapelo tenemos la marea verde de Argentina, o el fallo de la Corte Constitucional de Colombia que despenalizó casi totalmente el aborto en ese país. La desigualdad es enorme, y eso también es un rasgo particular de esta región que este estudio destaca".El informe expone la situación en México, donde, aunque el país en general mantiene un modelo por causales.Sin embargo, en la mayoría de los países persisten regímenes restrictivos, con regulaciones que solo permiten el aborto en casos y condiciones específicas, como Bolivia, Perú, Brasil, Ecuador, Panamá, Guatemala y Paraguay.Por su parte, en"El aborto se conecta con los procesos democráticos de la región", resaltó la profesional argentina.El estudio también detalla cómoy de lo que la evidencia indica como "buenas prácticas regulatorias en materia de aborto"."La evidencia no deja de acumularse acerca de la seguridad del aborto con pastillas, sin embargo, aún muchas normas restringen de distintas maneras su uso.", se preguntó Ramón Michel.Según el análisis, América Latina es una de las regiones en donde los compromisos en materia de protección de los derechos humanos sexuales y reproductivos "ha tenido mayor adhesión, no obstante, la regulación y la implementación del derecho al aborto todavía presentan importantes restricciones".Esta semana, que reunió a profesionales de la salud, el derecho, activistas y, por primera vez, a periodistas de América Latina y el Caribe.Durante lasse compartieron experiencias legales, de salud, de organizaciones y activistas que trabajan por el derecho de acceso a la salud de mujeres y personas gestantes en la región.Clacai es una, cuyo objetivo es contribuir a la disminución del aborto inseguro en Latinoamérica."Promueve el acceso a la información y a tecnologías modernas y seguras en el marco del pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos, desde una perspectiva de género y equidad", destacaron desde la organización.El informe completo puede verse en la web oficial de Clacai