Grabois y Lozano pujan por competir dentro de Unión por la Patria

Juan Grabois y Claudio Lozano.

UNIDAD POPULAR Y PATRIA GRANDE SE REUNIERON ANTE EL NUEVO ESCENARIO ELECTORAL



En la madrugada de hoy @UnidadPopularOK encabezada por Claudio Lozano y el Frente Patria Grande que conduce @JuanGrabois conversaron sobre la nueva situación que implica la definición de una fórmula… pic.twitter.com/PW0dfNQ0Vw — Claudio R. Lozano (@Lozano_Claudio) June 24, 2023

SUMA TU AVAL PARA LA CANDIDATURA DE JUAN GRABOIS 🤍🇦🇷

Si sos afiliado a alguno de los partidos de Unión por la Patria (ex Frente de Todos) completa el formulario y suma tu aval para que Juan pueda ser candidato.



¡Ayudanos a difundirlo y sumar gente!https://t.co/tR6GJofXCu pic.twitter.com/a9hFN6vpVB — Frente Patria Grande (@FtePatriaGrande) June 24, 2023

El Frente Patria Grande, que lidera Juan Grabois, y Unidad Popular, que encabeza Claudio Lozano, insistieron este sábado en su reclamo de que se levanten las "restricciones" y puedan participar de la competencia interna dentro de Unión por la Patria (UxP)."En la madrugada de hoy Unidad Popular y el Frente Patria Grande conversaron sobre la nueva situación que implica la definición de unay defensora del acuerdo con el FMI al frente de Unión Por la Patria", informó Lozano en su cuenta de Twitter sobre la fórmula integrada por Sergio Massa y Agustín Rossi, anunciada sorpresivamente anoche.En ese encuentro, Lozano sostuvo "la necesidad de(Soberanos, PTP, PC y otros) paraprescindiendo de todas las restricciones que hoy" y advirtió que "en caso que esto no fuese aceptado, no descarta irse de la alianza y competir por fuera".Por su parte, el Frente Patria Grande planteó "y en el resto seguir con listas unificadas y decidiendo distrito por distrito".Según informaron ambos espacios, se decidió continuar las conversaciones, a pocas horas del vencimiento del plazo para la presentación de listas, que concluye la medianoche de este sábado.En tanto, el espacio conducido por Graboisy lanzó en las redes sociales una campaña llamada "Vamos a las PASO" para sumar los avales necesarios para presentarse."Suma tu aval para la candidatura de Juan Grabois. Si sos afiliado de alguno de los los partidos de Unión por la Patria (ex Frente de Todos) completa el formulario y suma tu aval para que Juan pueda ser candidato. ¡Ayudanos a difundirlo y sumar gente!", comunicaron la mañana de este sábado a través de la cuenta de Twitter de la agrupación con un link para llenar el formulario correspondienteAsimismo, a través de las redes difundió un link para quienes deseen anotarse a participar de la campaña del dirigente social.El viernes por la noche, luego de que se anunciara la fórmula Massa-Rossi,, al confirmar su intención de competir en la interna de UxP."No se confundan. Yo cumplo mi palabra. Vamos a las PASO. Voy a ser candidato. Tenemos el derecho constitucional", afirmó minutos después de que se confirmara desde la cuenta oficial de Unión por la Patria que Massa-Rossi era la fórmula para la presidencia de la coalición oficialista.Horas antes, cuando se preveía que la fórmula presidencial iba a ser encabezada por el ministro de Interior, Eduardo de Pedro, GraboisEl dirigente social respaldó a la vez las precandidaturas de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires y de Pedro Rosemblat a jefe de Gobierno porteño.