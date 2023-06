Las estrategias pedagógicas de las escuelas para hacer frente al contexto de violencia

Unos 40 establecimientos fueron vandalizados en el último año. / Foto: Sebastián Granata

Delegado rosarino del Ministerio de Educación de Santa fe, Osvaldo Biaggiotti. / Foto: Sebastián Granata

Alrededor de c25 instituciones tienen custodia policial. / Foto: Sebastián Granata

Ataque a tiros

Ocho escuelas fueron baleadas entre el año pasado y lo que va de 2023 en Rosario. / Foto: Sebastián Granata

Foto: Sebastián Granata

Sin protocolo para balaceras, pero con "contención y escucha" El delegado del Ministerio de Educación santafesino en Rosario, Osvaldo Biaggiotti, explicó que la cartera no elaboró un protocolo de actuación ante hechos de balacera a edificios escolares porque "no se puede bajar nada procesado y estandarizado cuando las situaciones son muy diversas", aunque se habilita un dispositivo "de contención y escucha".



Ante los crecientes casos de ataques armados a establecimientos escolares en la ciudad de Rosario, el Ministerio asiste a las instituciones agredidas con los equipos socioeducativos y, por lo general, suspende el dictado de clases.



Biaggiotti contó a Télam que en una escuela que había recibido una amenaza, las docentes le reclamaron por la ausencia de una guía de actuación ante casos semejantes.



"¿Cómo que no hay un protocolo del Ministerio?", dijo una maestra de la escuela "Mariano Moreno" cuando arribó el personal del Ministerio.



"Y no hay protocolo porque no se puede bajar nada procesado y estandarizado cuando las situaciones son muy diversas", explicó Biaggiotti.



Dijo que "si bien el denominador común es la violencia y la transgresión de los límites y de la escuela como un lugar preservado, las circunstancias son muy distintas" en cada caso.



"Nosotros vamos y escuchamos", abundó el funcionario, para recordar que "en algunos casos la suspensión de clases se ha sostenido durante 5 ó 6 días hábiles, y en otros al día siguiente se volvió"



"Porque depende también del propio equipo docente y directivo, de cómo fueron atravesadas las subjetividades en esas circunstancias particulares, qué tan arrasadas emocionalmente estén esas maestras o profesores", agregó Biaggiotti en una entrevista con Télam.



Explicó que "tenemos ciertos criterios que consisten en acompañar de inmediato, los funcionarios estamos todos ahí acompañando, escuchar y contener, no pretender imponer nada como 'mañana volvemos a clases', y ayudar a reconstruir".



El delegado del Ministerio de Educación afirmó que "nunca hemos tenido que suplir la voluntad de las propias comunidades".



"Los docentes quieren volver a dar clases, el tema es encontrar el momento oportuno y ayudar a que las condiciones sean las mejores posibles", añadió.

La circulación de la palabra, el encuentro, la contención afectiva y emocional son las herramientas a las que el Ministerio de Educación de Santa Fe "echó mano" a partir de la irrupción del fenómeno de las balaceras a edificios escolares de la ciudad de Rosario, algo para lo que "no estábamos preparados", dijo el, para quien el problema permite "poner en valor lo que la escuela ofrece como un mensaje contracultural a lo que es la cultura del narcotráfico y la delincuencia".La representante de laseñaló en diálogo con Télam que entre la tensión de lo que llama "la exhibición pornográfica de la violencia" y la "quietud y angustia" que provoca, "la escuela siempre va a educar en la utopía, pero no con lo imposible, sino con lo que tenemos a mano, con lo que tenemos en el horizonte para poder caminar"."Lo que podemos hacer es recuperar la escuela como espacio de cuidado", dijo la psicóloga social, para señalar que "es nadar contra la corriente, es contracultural, pero sólo a los peces muertos los lleva la corriente".en Rosario, la ciudad que posee la tasa de homicidios más alta de Argentina, queUn niño de primer grado fue herido de un disparo hace dos semanas cuando salía con su padre de la escuela; unos 4; se registraron alrededor de- yen la ciudad más poblada de la provincia de Santa Fe.Si bien las balaceras a edificios escolares -que se han producido hasta ahora cuando los establecimientos están cerrados- acapara la atención mediática, la escuela se convirtió en el último tiempo en unse produjo "usobre las escuelas como nunca antes", dijo Baggiotti, y agregó que también "se empezó a vivir como expresión de la violencia urbana el saqueo de algunas escuelas"."Con el rnos tuvimos que poner a miraragregó el delegado de la Región VI del Ministerio de Educación santafesino."Desde padres que han amenazado, intimidado o atacado de múltiples maneras a equipos directivos y docentes hasta las acciones criminales de bandas de narcomenudeo con notas intimidatorias, amenazas y balaceras", señaló.En el medio, también se registró "como un desprendimiento de ese contexto, una", que en el contexto general promovieron la suspensión del dictado de clases y la profundización de la angustia.Ante lo novedoso del asunto, particularmente el ataque a tiros a escuelas, Biaggiotti admitió que "De todos modos, señaló que sí "estamosy echamos mano a nuestras herramientas, que son la palabra, el encuentro, la conexión afectiva, la contención emocional, porque lo pedagógico involucra eso también"., elque incluyen psicólogos, trabajadores sociales y profesionales de la pedagogía para trabajar con el cuerpo docente y la comunidad educativa.y todas apuntan a. "Trabajar con literatura, con cuentos, relatos, con expresiones artísticas y hablar de lo que pasó con los códigos lingüísticos apropiados para cada edad, pero hay que hablar de lo que pasó", dijo Biaggiotti."Hablar de eso y poner en contraste lo que la escuela implica, que es encuentro, alegría, aprendizaje, crecimiento, promoción de valores que tienen que ver con el cuidado, con la ternura, todo lo contrario con la violencia, la droga, el consumo, el desprecio por la vida", añadió el funcionario de Educación.Para el delegado, el objetivo consiste en "poner en valor lo que la escuela ofrece como unAsí, "es contracultural lo que la escuela puede ofrecer, porque la cultura barrial o de esos entornos en muchos casos está impregnando la vida de esos pibes, de familias que viven atemorizadas, que a partir de las 5 de la tarde nos salen más, que tienen la vida trunca cuando anochece".Luego del c, herido de un balazo a la salida del establecimiento, otras instituciones realizaron unaen acompañamiento a lo ocurrido en el barrio Empalme Graneros.decía un cartel realizado por los alumnos de la escuela "Francisco de Gurruchaga", mientras otros exigían "basta de violencia y balaceras" y alguno hacía referencia a otra forma de violencia, el acoso escolar (bullying).Las is que avanzaron sobre algunos de los ataques a tiros a edificios escolares de Rosario apuntan como autores adel narcomenudeo, que utilizan las escuelas como un modo de "amplificar" su mensaje intimidatorio, en ocasiones con notas dirigidas a autoridades del Servicio Penitenciario.Para la, las violencias que atraviesan a la escuela pueden representarse como"En un, y e", dijo la responsable de los equipos socioeducativos del Ministerio, para quien en el"Hay una exhibición pornográfica de la violencia, querer que me vean en la violencia", sostuvo González, y puntualizó que "en una las últimas balaceras los que pasaban en moto se iban grabando, una mamá que amenaza con un arma sube una foto a Facebook".La psicóloga indicó que "hay algo también en esta necesidad de mostrarme, donde cuanto más violencia y más muestro también tengo un lugar de pertenencia", una forma de construir identidad en contextos de exclusión y marginalidad., sobre cómo construir legalidades dentro de las escuelas, entre todos, plurales, democráticas, con las diferentes, con todos los actores de la comunidad", abundó.En esa línea, sostuvo que ", sino con lo que tenemos a mano, con lo que tenemos en el horizonte para poder caminar".Y se preguntó: "¿Cuál es el horizonte de la escuela?González insistió en que "el lugar de la escuela para construir un espacio de cuidado, comunidad y reglas, es la flexibilidad", que deje de lado el paradigma de la escuela del siglo pasado que "buscaba homogeneizar" y trabaje sobre las diferencias."Lo que podemos hacer es recuperar la escuela como espacio de cuidado. Es nadar contra la corriente, es contracultural, pero solo a los peces muertos los lleva la corriente", concluyó.