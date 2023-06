Los bancos avanzan en diversas estrategias de sustentabilidad de cara a los Objetivos 2030 de la ONU

Banco Nación: edificios sustentables y tecnológicos, que respetan el patrimonio histórico

Las iniciativas de eficiencia energética cuentan con varios puntos de partida, y uno de ellos fue la decisión de las grandes empresas de adecuar sus sedes corporativas a los nuevos criterios de sustentabilidad.



Esos propósitos no encuentran demasiados inconvenientes si se trata de construcciones nuevas, pero los problemas surgen a la hora de preservar edificaciones de valor histórico.



Tal es el caso de la sede central del Banco Nación, construida por el arquitecto Alejandro Bustillo entre 1939 y 1955, en el que por su condición de patrimonio histórico "no se pueden poner paneles solares", aclaró a Télam su presidenta, Silvina Batakis.



"Tenemos 750 sucursales en la Argentina más diez sucursales en el exterior y no es sencillo", manifestó, para explicar que entre las "pruebas piloto" que planifica el banco está la de adquirir energía de fuentes renovables, para abastecer tanto a la casa central como a distintas sucursales.



Diferente fue la situación del ICBC, instalado en el país en 2011 y que desde entonces tiene su sede en el Madero Office, el primer edificio en el país en certificar las normas LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, según sus siglas en inglés).



La torre de 27 plantas que el ICBC comparte con Loma Negra, Chevron y Dow Chemical cuenta con 33 paneles solares para la producción de agua caliente y un sistema de recolección de agua de lluvia para riego, además de estacionamiento preferencial para vehículos con baja emisión de gases contaminantes.



En el Banco Provincia se está implementado un modelo de infraestructura sostenible en el plan de remodelación integral de edificios que incluye la incorporación de iluminación led y equipos de acondicionamiento ambiental de última generación, como también, para las nuevas obras, campos fotovoltaicos para iluminación y termotanques intercambiadores de calor solar como fuente alternativa de energía sustentable.



"Esto último ya fue implementado en las sucursales inauguradas de Ezeiza y Derqui, y se proyecta para las nuevas sucursales Constitución, Villa Ramallo, Casbas, Parque Ate. Brown, Don Torcuato y Plaza Lanús", precisaron a Télam en la entidad bonaerense.



En esas intervenciones se incluye el uso de carpinterías con Doble Vidriado Hermético, para minimizar el consumo energético.



El BBVA se encuentra en el plan de avanzar en la extensión de certificados ambientales para sus 154 sucursales.



Al respecto, Oscar Gemignani, gerente de Sostenibilidad y Partners, puntualizó que todas las sucursales y edificios centrales cuentan con la certificación ISO 14.001 (gestión ambiental) y 10 de esos inmuebles con la norma ISO 50.001 (eficiencia energética).



"Durante 2023 estamos trabajando para sumar 23 sucursales nuevas a estos sistemas de gestión, e inauguramos nuestra primera sucursal LEED New Construction en Mar del Plata", destacó, para agregar que cuentan con el objetivo de cerrar el año con una reducción de emisiones directas e indirectas del 21% respecto de 2019, con el propósito de llegar al 24% en 2025.



María Alejandra González, líder de Cambio Climático y Finanzas Sostenibles del Banco Galicia, remarcó que los edificios corporativos de la entidad se abastecieron en 2022 con un 70% de energías renovables.



"Para la Casa Matriz y Torre Galicia, el abastecimiento de Energía Renovable comenzó en julio de 2019 con el contrato firmado en 2018 con CPR- Parque Eólico La Castellana II, en 2020 se sumó el Parque Eólico Los Olivos y, en Plaza Galicia, se cuenta con energía de fuentes renovables a través del esquema de compras conjuntas de Cammesa", añadió.