Rossi, un militante peronista de gran trayectoria legislativa y ejecutiva

Militante en el peronismo desde hace más de 40 años, el santafesino Agustín Rossi, designado este viernes como precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), es unActualmente jefe de Gabinete, Rossi fueIngeniero civil nacido en 1959 en Vera, provincia de Santa Fe, milita en el peronismo desde la década del '80.Comenzó su carrera política en Rosario, donde desde 1987 fue concejal, pero en los '90 volvió al ámbito privado en su profesión, debido a, según explicó en ese momento.Tras retornar a la política entre 2002 y 2005, también como concejal de Rosario, el "Chivo", apodo con el que se lo conoce, fue diputado nacional por el Frente para la Victoria, y elegido como jefe del bloque en la cámara baja, hasta que en 2013 pasó a desempeñarse comoEn su rol de diputado nacional durante ocho años se constituyó en la principal espada parlamentaria del kirchnerismo, y de esa época se recuerdan sus discursos en debates que movilizaron a la sociedad, como la resolución 125, el matrimonio igualitario y la ley de Medios.Otro de los cargos que ocupó fue el deentre 2015 y 2017, año en que volvió a la Cámara baja y fue nominado por sus pares como titular del bloque de la entonces oposición. Desde allí fue un pertinaz crítico de las políticas impulsadas por la administración de Mauricio Macri.Siempre tuvo la intención de ser gobernador en su provincia, Santa Fe, para lo cual se presentó a internas en 2007 y 2011, aunque no logró ganar las elecciones.En 2021, decidió participar de las PASO en su distrito original y dejó su cargo en el Ministerio de Defensa, pero la suerte no lo acompañó.Tras unos meses en el llano, el presidente Fernández lo convocó para ser interventor en la AFI, un lugar muy importante para los jefes de Estado, que siempre ubican como titulares a personas de su confianza y a partir de febrero de este año, lo designó jefe de Gabinete luego del alejamiento de Juan Manzur, quien volvió a Tucumán para participar en la campaña electoral previa a los comicios de esa provincia.Desde el entorno de Rossi ponderan laEn las últimas semanas se había lanzado como precandidato a presidente y defendió la idea de unas PASO dentro de la coalición opositora, al entender que se trata de "una instancia democrática para darle al electorado diferentes propuestas"."Quiero transmitir tranquilidad porque esto va a pasar. Y no va pasar dentro de 10 años. Termina este año y el año que viene el ciclo económico de la Argentina va a ser distinto, vamos a crecer fuertemente", consideró.En ese marco, prometió atacar las "tres i" que inquietan a los argentinos, y se definió como "la inflación, la inseguridad y por sobre todas las cosas, la incertidumbre", ya que "no vamos a tener los efectos de la sequía" y "metabolizado en la economía argentina los efectos de la pandemia y de la guerra", que favorecerán este crecimiento económico superior al de estos últimos años.