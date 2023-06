Los reporteros gráficos cuestionan la restricción de ingreso a la despedida de Riquelme

"Han vedado el ingreso a toda la prensa, nacional e internacional", señala el comunicado de Argra / Foto: Archivo.

La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) condenó este viernes la restricción de ingreso para la cobertura de la despedida de Juan Román Riquelme, que se realizará el domingo próximo en La Bombonera., consideró la entidad en un comunicado de respuesta a la decisión de los organizadores.La fiesta homenaje al ídolo de Boca Juniors será cubierta exclusivamente por el fotógrafo del club y los medios podrán obtener las imágenes desde una plataforma web, se anunció oficialmente el jueves."De este modo,", cuestionaron los reporteros gráficos."Esto afecta incluso los intereses de Riquelme. Las imágenes alojadas en una web transitoria no perdurarán en el tiempo ni en los archivos. Por el contrario, si se permite la participación de los fotógrafos profesionales no sólo se garantizará una mayor cantidad y calidad de imágenes sino también su permanencia y visibilidad", alertaron.La asociación recordó que "la Justicia definió hace mucho tiempo que", con lo que llamó a encontrar una solución hasta el momento rechazada por los responsables del evento."Disponemos de muy poco tiempo, pero también de mucha experiencia para destrabar esta penosa situación, no deseada por ningún medio ni periodista profesional", remarcó el comunicado."Los fotógrafos profesionales cuentan con la experiencia y la organización necesaria para garantizar una correcta cobertura, acorde con la calidad del espectáculo. Apelamos a que los organizadores, junto con los interesados, puedan llegar rápidamente a una solución adecuada y satisfactoria para todas las partes", concluyó.