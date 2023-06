Grabois bajó su precandidatura y apoya la postulación de "Wado" de Pedro

Grabois declinó su precandidatura presidencial en UxP y apoya la postulación de "Wado" de Pedro VER VIDEO

El dirigente social Juan Grabois anunció este viernes que no será precandidato presidencial por Unión por la Patria (UxP) y que brindará su apoyo a la postulación del ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) que se celebrarán el próximo 13 de agosto, a la vez que difundió un "compromiso programático" de diez puntos para una "Argentina Humana y Federal" que firmó junto al funcionario.Luego de que De Pedro anunciara ayer su precandidatura, Grabois afirmó a través de la difusión de un video en sus redes sociales que declina su postulación a la presidencia ya que "Wado es nuestro candidato".El dirigente social respaldó a la vez las precandidaturas de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires y de Pedro Rosemblat a jefe de Gobierno porteño."Lo que decimos, lo cumplimos. Sin especular. Convencido de que nuestra militancia forjada en la lucha consecuente por el pueblo humilde y la patria grande es futuro. Agradecido eternamente por tanto amor a todos, declino mi candidatura en favor de Wado De Pedro como Presidente, Axel Kicillof como gobernador y Pedro Rosemblat a Jefe de Gobierno", afirmó Grabois en un video publicado esta tarde en sus redes sociales."Desde el primer día fuimos claros con que había tres condiciones para declinar mi candidatura", recordó Grabois.Y enumeró: "Un programa verdaderamente transformador que priorice la agenda de tierra, techo y trabajo que los movimientos populares construimos junto al Papa Francisco; un representante de nuestra generación que sea la contracara de la pandilla del 2001 y una representación parlamentaria que incluya a los excluidos de siempre, a los descamisados del presente y a las nuevas camadas militantes que son ajenas a la política tradicional".El dirigente del Frente Patria Grande consideró que las dos primeras "condiciones centrales" se cumplieron y que si bien la tercera "no es menor", es algo que se "está discutiendo".. Cada cual puede interpretar si nuestro aporte fue grande o pequeño, pero nos llena de esperanza saber que esta vez no triunfó el posibilismo y una idea de pragmatismo", evaluó el dirigente político.Y sostuvo: "Estamos sembrando para el futuro, por eso renuncio a mi candidatura a Presidente"."El 25 de mayo del año pasado el Frente Patria Grande y el conjunto de organizaciones sectoriales que conforman nuestro espacio militante, decidimos unificar nuestro Plan de Desarrollo Humano Integral con el Plan de Desarrollo Federal que venía sosteniendo "Wado" De Pedro. Estábamos y estamos convencidos de que sin una planificación estratégica y detallada de corto, largo y mediano plazo no hay Argentina posible", afirmó el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).Asimismo, Grabois argumentó durante el video su apoyo a de Pedro como precandidato a Presidente y a la reelección como gobernador bonaerense de Kicillof tanto por su "competitividad" como por su formación junto a la "principal líder del movimiento", la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner."Promovimos a Wado (de Pedro) en la Nación junto a Axel (Kicillof) en provincia porque consideramos que eran los dos candidatos más competitivos de esta generación que los enfrentó a ellos (en referencia al gobierno de la Alianza del 2001). Además son hombres formados junto a Cristina, la principal líder del movimiento popular argentino, en ella nosotros vemos una referencia ineludible", sostuvo Grabois.TambiénGrabois advirtió sobre la importancia de "la movilización para el futuro del país" dado que consideró que "pase lo que pase" en las elecciones generales de octubre "lo que viene será aún más difícil"."Si ganamos tendremos que dar una batalla muy dura contra la voracidad de las potencias hegemónicas, los organismos financieros internacionales, las multinacionales del saqueo, las élites parasitarias locales que especulan con los precios, y también con esa oposición político, mediática y judicial que siempre esta al servicio de esos modelos. Esas fuerzas no pueden enfrentarse sin el pueblo movilizado", explicó.Y en caso de que UxP pierda las elecciones, vaticinó que se tendrá que "enfrentar un gobierno de ajuste brutal y represión" y que "lo que sucede en Jujuy es solo un pequeño botón de muestra".En el video difundido Grabois hizo mención de "los 10 puntos del compromiso programático" firmado con el ministro del Interior, que son el resultado de las "Asambleas por un Desarrollo Integral Humano y Federal" que se dieron en todo el país.Los 10 ejes de ese programa común son: soberanía nacional, barrios populares, economía popular, tierra y alimentos, recursos estratégicos, educación, salud, paz, ecología integral y planificación y transparencia.En lo que respecta a soberanía nacional se contempló "el control de nuestra política económica frente a los organismos multilaterales de crédito" así como en lo que respecta a "recursos estratégicos" adoptar "el modelo de YPF" para una participación activa de la explotación "sustentable y soberana" de los recursos naturales no renovables.En este último punto, también se consideró "destinar la renta nacional resultante de esta explotación a la constitución de un 'Fondo Soberano de Litio, Minerales Metalíferos e Hidrocarburos para la Educación y el relanzamiento productivo'".