Para Yasky, Wado De Pedro "no se resignará a administrar la crisis"

Foto: Maximiliano Luna

El diputado nacional del Frente de Todos Hugo Yasky afirmó este viernes que una fórmula electoral encabezada por el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, garantiza que la alianza oficialista Unión por la Patria (UxP)y valoró quee intendentes apoyen su precandidatura presidencial para las primarias abiertas simultáneas y obligatorias de agosto."Las propias declaraciones de Wado y lo que ayer conocimos, nos dan la certidumbre de que ya tenemos la cabeza de la formula. Eso confirma que somos una fuerza que no se resignará a administrar la crisis", afirmó Yasky en declaraciones a El Destape Radio.De Pedro expresó este jueves su voluntad de postularse a la Presidencia por la alianza oficialista a través de un video publicado en sus redes sociales, aunque evitó revelar quien será su compañero de fórmula, en medio de la expectativa por la participación del gobernador de Tucumán, Juan Manzur.En ese marco, el secretario general de la CTA sostuvo quey que todavía "se puede llegar a plantear un escenario en el cual de que no tengamos una competencia interna en las PASO"."Si vamos a una interna en las PASO, se va a consolidar la figura de Wado, sin ninguna duda. Vamos a ir con una capacidad enorme.", añadió.Además, valoró que el ministro viene "de la militancia en organismos de derechos humanos" y participó de las"Conocemos su historia y su presente. Va a poner el corazón y el alma para construir con firmeza y mesura. Hay que construir una fuerza para transformar este país desde los sindicatos, organizaciones barriales y militancia política. No se construye solo con un equipo de campaña, tenés que caminar, estar metido en el barro y eso Wado lo garantiza", remarcó.Yasky subrayó: "Vamos a ganar la elección convocando a nuestro pueblo a transformar a nuestro país".