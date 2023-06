Crece la preocupación en Boca tras la goleada sufrida ante Godoy Cruz

Foto: Ramiro Gómez

El día después de, transita por la idea de recuperarse de cara al encuentro por la Copa Libertadores ante, el jueves próximo, y el partido de despedida de, el domingo en La Bombonera con Lionel Messi como invitado especial., sostuvo el entrenadoral término del partido."La verdad es que el equipo estuvo desconcertado. Intentó recuperarse, pero no pudo.", señaló el entrenador, quien pese a la dura caída de anoche dio la cara ante la prensa y fue el único en hacer declaraciones.Las palabras del técnico son el reflejo de la dura derrota que sufrió Boca en Mendoza, para un equipo queLa posición del equipo "xeneize" en la tabla general (la suma de la Liga y la Copa de la Liga que se jugará en el segundo semestre) que otorga tres cupos a la Libertadores -los dos primeros directo a fase de grupos y el tercero a repechaje- y cinco a la Sudamericana, preocupa mucho a la dirigencia.Puertas adentro, en Boca creen que no debería descuidarse al tratarse de un camino alternativo hacia los torneos internacionales, y que no requiere ganar algunos de los torneos o copas en disputa en esta temporada.El camino es largo todavía, pero el equipo sigue sin dar respuestas en su juego, más allá de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.Algunos piensan quedel cuerpo técnico para no encontrar una línea de juego, en parte con razón, ya que entre ellos están averiados futbolistas comoPero también, según allegados a la secretaría de fútbol boquense le comentaron a Télam, preocupa la cantidad de variantes tácticas que a veces utiliza el entrenador, quien en Mendoza -por ejemplo- puso al juvenil Valentín Barco de cuarto volante por la izquierda, en un lugar en donde claramente no rindió lo esperado, y utilizó a Darío Benedetto como único punta.El delantero, de muy bajo nivel en esta temporada, salió en el entretiempo ante el "Tomba" por una molestia en su rodilla derecha.En las redes sociales, los hinchas piden incorporaciones en el plantel, pero más allá de que sistema de transferencia de la FIFA para reforzar con jugadores del exterior está abierto, el mercado local recién empezará el 31 de julio cuando termina la Liga. Y entre el 1 y el 3 de agosto se jugará los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.O sea que el tiempo para las incorporaciones será muy corto y las exigencias a futuro son muchas. Y más en un año político, ya que en diciembre se elegirán autoridades en el club.El plantel, que hoy tiene día libre, se entrenará mañana desde las 9.00 en el predio de Ezeiza. Seguramente, habrá una charla larga entre futbolistas y cuerpo técnico, para ver cómo se encara la recuperación, de cara al encuentro ante el Monagas de Venezuela, el jueves próximo en La Bombonera, para asegurar el primer puesto del Grupo F en la Copa Libertadores.En tanto, más allá del mal momento futbolístico, siguen los preparativos para la despedida de Juan Román Riquelme el próximo domingo desde las 16 en La Bombonera, y con Lionel Messi como invitado especial Los precios de las entradas populares es de 15.000 pesos y las preferenciales tienen los valores de 30.000 las altas, 50.000 las medias y bajas, y 70.000 los palcos.En los primeros minutos de venta de las entradas, el jueves se registraron demoras y fallas en el sistema: la mayoría reportó inconvenientes a la hora de tratar de ingresar a la web o, inclusive, al momento de pagar por sus localidades.Por ahora, según informaron a Télam allegados a la organización del evento,El club de la Ribera advirtió que aquellos que adquieran sus entradas deberán presentar DNI, voucher de compra y carnet de socio o de socia, tanto para ingresar a los sectores generales o de plateas.El estadio se abrirá las 12.00 y los shows musicales previos al encuentro empezarían cerca de las 16, para luego -alrededor de las 17.30- dar inicio al partido entre los campeones de Boca del 2000 e integrantes de la selección Argentina entre el 2006 y 2008.Aparte de Lionel Messi, confirmaron su presencia en el combinado nacional Ángel Di María, Leandro Paredes, y el cuerpo técnico de la selección actual, Lionel Scaloni, Roberto Ayala, Pablo Aimar y Walter Samuel.La televisación estará a cargo de la TV Pública.