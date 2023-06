Relevan violaciones de DDHH en Jujuy para denunciar a nivel internacional

Foto Edgardo Valera

Una delegación de la, integrada por referentes sociales, políticos y sindicales, arribó este viernes a Jujuy e iniciará undurante los recientes avances represivos de la policía jujeña contra las protestas a la reforma de la Constitución local, que impulsó el gobernador Gerardo Morales., expresó Alicia Montoya, coordinadora de la Misión de DDHH, en una conferencia de prensa que brindaron este viernes en la provincia, al referirse a videos que ya les fueron enviados.En ese marco, anunció que convocarán a quienes se vieron afectados para escuchar sus testimonios de primera mano y avanzar en un informe que visibilice lo que está ocurriendo en Jujuy, y también en denuncias ante la justicia.Montoya anuncio que el lunes tienen previsto emitir un informe preliminar, que se remitirá de forma inmediata a lay los organismos internacionales que corresponda.La coordinadora cuestionó que en Jujuy se estáy, en ese sentido, relató que incluso un periodista de la delegación arribada a Jujuy "sufrió intimidación por parte de una camioneta blanca sin patente,"., comentó, por otro lado, Florencia Díaz, de Xumek, organización de derechos humanos de Mendoza."Invitamos a todas las personas que han sufrido heridas, represión, que han sido detenidas arbitrariamente a que se acerquen.", agregó al abrir la convocatoria respecto del relevamiento que están iniciando.En la misma línea, Samanta Pedrozo, de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos, dijo que "el objetivo de la misión es escuchar los testimonios y llevarles garantías de que sus denuncias se van a cursar por las vías legales correspondientes", además dePor su parte, Lorena de la Cruz -de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi)- agregó: "Lo que decimos nosotros siempre es que, es la única forma de que esto pare, que la Constitución sea bajada y que el poder quede en ellos".A su turno, Leonardo Pérez Esquivel, del Servicio Paz y Justicia y de la Auditoría General de la Nación, también puso en valor que "toda la lectura mediática y del gobernador Morales pretenden subordinar el conflicto a una disputa partidaria, apelando a cuestiones de grietas", pero que, lo que hay, entre otros, es "pueblos originarios que no responden a nadie y que están planteando sus reclamos históricos para no ser avasallados"."Queremos darle voz al pueblo de Jujuy, que ya ha venido siendo muy elocuente con las protestas, y que se precisa darlas a conocer de forma directa y no a través de los multimedios que están desinformando y sosteniendo la política de represión que se quiere instalar a nivel nacional", apuntó Pérez Esquivel al respecto."Lo que está pasando acá tiene una gravedad inusitada porquey nos interesa que se conozca", completó.La comitiva pretende visibilizar el reclamo respecto a que "el derecho de huelga y a la protesta son derechos constitucionales en este país", los cuales "violenta" la reforma de la carga magna jujeña, y que son "limitaciones que tienen que ver con el mecanismo necesario para la implementación de políticas de ajuste".De la rueda de prensa, también participó Nora Ferreyra, referente de organismos de derechos humanos de Jujuy, quien agradeció por el arribo de la Misión a Jujuy para "visibilizar toda la violación de derechos humanos".