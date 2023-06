La vigencia de las telenovelas: el cable incorpora un canal 100% dedicado al género

La nueva señal ofrecerá una programación destinada a un género que "sigue siendo muy relevante" / Foto: Prensa

, el nuevo canal deque desde este lunes se incorporará a la grilla de televisión por cable con una oferta de títulos consagrados y estrenos de distintas partes del mundo, ofrecerá una programación destinada a un género que "sigue siendo muy relevante y tiene una gran audiencia que elige consumirlo de diferentes maneras".Así lo aseguró Martín Crespo, VP de contenidos de entretenimiento general para Cono Sur y Colombia, quien detalló a Télam que las estadísticas revelan quey que esta nueva señal va a "entrar en el medio, para tener un tipo de experiencia más tradicional".Si bien durante décadas el género que supo ser una marca registrada de Latinoamérica parecía haberse agotado, en los últimos años cobró un impulso inesperado gracias a las producciones turcas. Producciones comopor eltrece opor Telefe son dos de los ejemplos significativos que volvieron a poner el melodrama en lo más visto de la programación de aire e incentivaron a las plataformas a incluir en sus catálogos versiones clásicas y también renovadas.Por caso, Telefe, el canal líder de audiencia en Argentina desde hace 65 meses consecutivos, ofrece en su prime time la telenovela brasileñy anunció que próximamente agregará a su grilla la turcaEn el universo de las plataformas, en 2021 una reversión de la colombianaemitida originalmente en 1994, desembarcó actualizada y deconstruida al menú de Netflix y se convirtió en una de las series de habla no inglesa más vistas de su catálogo. Aquel fenómeno empujó a la plataforma de la N roja a incluir títulos como las clásicasy otros como la recienteEn el caso de TNT Novelas, la conformación de su grilla reflejará la crisis que atraviesa la ficción nacional por fuera de las plataformas. Sin títulos argentinos, la oferta se repartirá, en su mayoría, entre producciones de Turquía y algunas latinoamericanas, algunas de éxito probado en la plataforma HBO Max (también del conglomerado Warner Bros. Discovery) comoLa colombiana, de Turquía, son otras de las propuestas que completarán la grilla en el debut de la señal y que se podrán ver dobladas al español y presentadas en forma de estrenos diarios, maratones de fin de semana y ciclos especiales.- Hace un tiempo veíamos que había una oportunidad en un género que sigue siendo relevante y tiene una audiencia que lo consume en plataformas, canales de televisión abierta, Internet por fragmentos; entonces entendimos que había una oportunidad de ofrecer ese contenido relevante en nuestro portafolio.- Afortunadamente tenemos en Latinoamérica una tradición de telenovelas que sigue vigente, pero en los últimos años apareció este fenómeno turco que vino a modificar esa distribución de popularidad y vimos ahí una oportunidad. El canal va a tener un gran peso de telenovelas turcas, cierta representación de telenovelas latinoamericanas y la idea es ir viendo a futuro cómo ese mix puede ir cambiando.- A que sigue siendo un género atractivo, hay una cuestión emocional en la estructura de la telenovela que sigue funcionando: el amor, las cosas imposibles, y que al final sabemos que va a terminar bien. Lo que ha pasado es que las telenovelas turcas incorporaron versiones un poco más reducidas en cantidad de episodios, que las hicieron un poco más dinámicas, y algunas modificaciones a las temáticas, más ajustadas al mundo actual, que ayudó a una reconexión con un género que, por ahí, se había dejado de consumir porque no se había actualizado al mundo contemporáneo.- Hay una búsqueda de entender el mundo actual y lo que está pasando, los temas que se están discutiendo y analizando, pero al mismo tiempo es un género que se permite ser más tradicional, más clásico. Muchas historias terminan siendo historias de amor más tradicionales y me parece que está bien, cumple el rol de contar esa historia que el público está esperando.- Hay nuevas generaciones que consumen telenovelas. Tenemos algunos datos de que en América Latina hay más de 73 millones de espectadores que hoy están consumiendo telenovelas. Esos millones no pueden estar sólo representados por una audiencia adulta, que es el core del género, sino que hay una audiencia joven que también quiere este tipo de contenidos.- Para mí es una cosa exagerada. Desde nuestra experiencia entendemos que es todo lo contrario. Hay una posibilidad de consumir contenidos desde diferentes plataformas. El trabajo de nuestros equipos es ofrecer los mejores contenidos para que nuestros canales sigan siendo atractivos, aunque por supuesto el streaming sigue siendo novedad.