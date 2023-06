Un alien en San Antonio: Wenbanyama fue elegido número uno en el draft por los Spurs

Luca Vildoza pasará a Panathinaikos por tres temporadas

El base argentino Luca Vildoza, actualmente en Estrella Roja de Serbia, continuará su carrera en Panathinaikos, de Grecia, por tres temporadas.



El exbasquetbolista de Quilmes de Mar del Plata dio el salto en su carrera después de dos años complicados en relación a la continuidad y a la sumatoria de minutos con el corte temprano en la NBA cuando se puso la camiseta de New York Knicks -no debutó- y Milwaukee Bucks -tuvo un puñado de minutos en playoffs-.



Posteriormente, una vez que se recuperó de las diferentes lesiones, Vildoza firmó con Estrella Roja de Belgrado y ahora, según le contaron desde el entorno del base a Télam, dará el salto al ocho veces campeón de Europa.



Vildoza, de 28 años, promedió 12.6 puntos y 3.9 asistencias en 29 partidos de la Euroliga y 9.5 tantos y 3.8 pases gol en 29 encuentros de la liga de Serbia.



El marplatense vestirá su sexta camiseta desde sus inicios Quilmes de Mar del Plata (2011-2017), Baskonia (2017-2021), New York Knicks (2020-2021), Milwaukee Bucks (2021-2022) y Estrella Roja (2022-2023).