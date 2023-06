Los médicos de Inglaterra anunciaron una histórica huelga de cinco días

Nueva huelga de médicos en Inglaterra / Foto: AFP.

Muchos médicos jóvenes ya han dejado el Reino Unido para trabajar en países como Australia

La Asociación Médica Británica está exigiendo una "restauración total" de los salarios, los cuales han caído un 26%

Miles de médicos en formación en Inglaterrade duración en reclamo de mejoras salariales, que, de concretarse, se convertirá en la medida sindical más larga en la historia del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) de ese país.Los profesionales, que cuentan con hasta ocho años de experiencia en hospitales o tres años en práctica general, comenzarán la huelga a partir de las 7 de la mañana del 13 de julio y la finalizarán a la misma hora el 18 de julio.y operaciones del NHS.La ola de huelgas en el NHS ha llevado a la postergación de más de medio millón de turnos, operaciones y tratamientos en Inglaterra.Las medidas que comenzaron a fines de 2022, surgieron a raíz de una fuerte disputa salarial.en lo que va del año y se espera que cause una interrupción masiva de servicios.La Asociación Médica Británica (BMA, por sus siglas en inglés) está exigiendo una "restauración total" de los salarios, los cuales han caído un 26%, según sus estimaciones."Estamos anunciando la huelga individual más larga en la historia del NHS, pero no es un récord que deseemos establecer. Incluso en este momento, el Gobierno podría evitar nuestra medida si se sentara a negociar con una oferta de restauración salarial creíble", dijeron en un comunicado los copresidentes del comité de médicos jóvenes de la BMA, Robert Laurenson y Vivek Trivedi."A pesar de ser uno de los logros de los que este país se enorgullece, el NHS se encuentra en un estado lamentable debido a décadas de recortes salariales en términos reales para los médicos", subrayaron."Con 7,4 millones de personas en listas de espera para cirugías y tratamientos, 8,500 puestos de médicos vacantes en hospitales y médicos que son tentados por gobiernos extranjeros que ofrecen un salario adecuado de 14 libras por hora, es vergonzoso que el Gobierno permita que el NHS se deteriore hasta el punto de colapso", agregaron los doctores Laurenson y Trivedi.El anuncio de esta huelga coincide con los resultados de una encuesta realizada por la BMA, que revela que los médicos jóvenes han recibido más ofertas de empleo en el extranjero en los últimos cuatro meses que en cualquier otro momento.desde que se anunciaron las huelgas.Muchos médicos jóvenes ya han dejado el Reino Unido para trabajar en países como Australia, consignó el diario The Guardian.