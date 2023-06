"Compromiso y convicciones", las palabras elegidas para respaldar a Wado De Pedro

Hijo de desaparecidos, abogado y actual ministro del Interior, De Pedro se convirtió en el primer hijo de la "generación diezmada" / Foto: Archivo.

"Compartimos el mismo sueño: que el pueblo vuelva a ser feliz" Agurpación H.I.J.O.S

Para el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, De Pedro "representa la lucha de las nuevas generaciones" / Foto: Archivo.

Un candidato con convicciones

Fuerza Wado! Un candidato con convicciones, que está cerca de la gente, con capacidad, humildad y transparencia. pic.twitter.com/yNIgGGQjgl — Sergio Omar Palazzo (@SergioOPalazzo) June 23, 2023

Amor y convicción ♥️✌🏻 https://t.co/wSgwAN7hNd — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) June 22, 2023

La senadora Anabel Fernández Sagasti expresó "Amor y convicción" ante la precandidatura de "Wado" De Pedro / Foto: Archivo.

Volver a enamorar

Como candidato a Presidente, Wado de Pedro (@wadodecorrido) nos expresa a quienes aspiramos a avanzar en la construcción de una patria soberana, con más igualdad, con más derechos y con más libertades para nuestro pueblo. pic.twitter.com/0MtwFJ5UzE — Jorge Rivas ▪ Socialista en el @FrenteDeTodos. (@JorgeRivasRS) June 22, 2023

Dirigentes políticos, sociales y sindicales de Unión por la Patria (UxP) respaldaron el lanzamiento del ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro como precandidato presidencial de la coalición oficialista, yfrente a la adversidad que le tocó atravesar en su historia personal.Hijo de desaparecidos, abogado, exdiputado nacional y actual ministro del Interior, De Pedro se convirtió en el primer hijo de aquella "generación diezmada" -como definió Néstor Kirchner a la juventud peronista de los '70 que fue víctima de la dictadura cívico-militar- que compite por la Presidencia de la Nación, tras lanzar el jueves su precandidatura para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto.Desde el sector sindical, Ricardo Pignanelli, secretario general del gremio Smata, afirmó que De Pedro es, y tan clara la tuvo que al menos en las conversaciones que yo tuve con él, fue claro. Me dijo ´mirá Pigna, si me toca de una o de otra voy, y tenemos que ganar".También lo definió como un "pibe que anda bien, que labura mucho, está continuamente militando y trabajando", en una entrevista brindada esta mañana a El Destape Radio.Otro sindicalista, el secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional (Frente de Todos), Sergio Omar Palazzo, afirmó en su cuenta de Twitter: "¡Fuerza Wado! Un candidato con convicciones, quey transparencia" y publicó dos fotos en las que se lo ve con el precandidato.Entre los intendentes del conurbano bonaerense, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, expresó en su cuenta de Twitter que De Pedro "representa la lucha de las nuevas generaciones para construir un país sin exclusiones, sin violencia, sin odios, con la mirada en el futuro y la fuerza puesta en mejorar el presente con ideas, con diálogo, con respeto y con consensos".Su par de Pilar, Federico Achával, manifestó: "Recuperemosde ser argentinos. @wadodecorrido Presidente!".También la senadora nacional por Mendoza y vicepresidenta del bloque del Frente de Todos. Anabel Fernández Sagasti, se expresó en redes: "Amor y convicción", expresó y publicó el video con el que De Pedro presentó su precandidatura.Por su parte, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y referente del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, compartió un mensaje en sus redes,"Con Wado nos conocemos hace un montón, se nota en la foto. Somos parte de una generación que se sumó a la política resistiendo las políticas neoliberales que hoy nos quieren volver a imponer", aseguró.Es un orgullo que @wadodecorrido sea nuestro candidato! Un compañero que va a trabajar incansablemente!", afirmó.Por su parte, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, le habló al precandidato en forma directa: "Me genera una profunda emoción saber que sos el compañero al que le toca encarar el enorme desafío de volver a enamorar a todos los argentinos, el que va a transformar y mejorar sus vidas, con justicia social y reconstrucción económica y con números que cierren con la gente adentro".Y agregó: "con tu compromiso y templanza...Vamos a militar y gestionar nuestra #Patria hasta que todo sea como lo soñamos compañero!".Desde el socialismo, el exdiputado Jorge Rivas, afirmó: "Como candidato a Presidente, Wado de Pedro nos expresa a quienes aspiramos a avanzar en la construcción de una patria soberana, con más igualdad, con más derechos y con más libertades para nuestro pueblo".También se sumó la diputada porteña Victoria Montenegro, quien dijo que la hace "muy feliz" que "a Presidente. Lo dejaremos todo para que sea Wado 2023".Finalmente, desde la agrupación H.I.J.O.S. -que De Pedro integra desde sus orígenes- apoyaron la precandidatura: "Compartimos el mismo sueño:, en una Patria justa, libre y soberana", y publicaron fotos del precandidato militando en los años ´90.