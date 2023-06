James Cameron: "Yo no me hubiese metido en ese submarino"

James Cameron es una autoridad respetada en la tecnología de sumergibles.

Una "terrible ironía"

, renombrado director de cine y experimentado explorador submarino,, la compañía propietaria del submarino Titan, tras la implosión de este sumergible con cinco personas a bordo cerca de los restos del Titanic en el Océano Atlántico al señalar que "sospechaba mucho de la tecnología que estaban utilizando" y que élAsí lo expresó en declaraciones formuladas a la BBC, en las que afirmó queen la construcción del Titan y que, de hecho, habían decidido no buscar la certificación para el submarino porque "sabían que no pasarían".“Sospechaba mucho de la tecnología que estaban usando; no me habría metido en ese submarino”, sostuvo James Cameron.El Titan, fabricado a partir de fibra de carbono y titanio, se encontró en una misión de exploración en las profundidades del océano.Sin embargo, según Cameron,, un suceso que sugiere un desastre a bordo.Cameronen el naufragio del Titanic y es una autoridad respetada en la tecnología de sumergibles.En, se usó una tecnología diferente para la expedición sumergible Deepsea Challenger, que lo llevó a la fosa oceánica más profunda conocida, situada a 10.912 metros de profundidad.En comparación,del mar."Sentí en mis huesos lo que había sucedido; el submarino desapareció", dijo el director de cine, quien contó que estaba tan preocupado que inmediatamente contactó con sus colegas en la comunidad de sumergibles profundos.Cameron describió la pérdida del Titan y su tripulación comocomparándola con el hundimiento del Titanic en 1912."Ahora tenemos otro accidente que, lamentablemente,", dijo Cameron, quien reveló que una carta escrita por miembros de la comunidad había anunciado a OceanGate que estaban "en un camino hacia la catástrofe".El director de cine también registró unapor parte de un ex empleado de OceanGate.Sin embargo, a pesar de estas advertencias,en que el Titan se había sometido a pruebas rigurosas.